برنامه ریزی دقیق و مدون در شوراها باعث کم شدن حجم کاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، سید حمید موسوی ظهر دوشنبه در همایش مدیران آموزشی مقاطع مختلف آموزش و پرورش شهرستان سرخس با اشاره به نقش مهم شوراهای آموزش و پرورش در بهبود وضعیت آموزش و پرورش افزود: نتیجه برنامه ریزی دقیق و مدون در شوراهای آموزش و پرورش، کم شدن مشکلات و حجم کار استان است.

فرماندار سرخس کارآمدی و اثربخشی را دو شاخصه مهم در دستیابی به موفقیت دانست و افزود: تحقق این اهداف در گرو به کارگیری افراد با توانایی های بالا است.

موسوی افزود: نگاه جدی تر و عمیق تر به شوراهای آموزش و پرورش و پیگیری تاثیر مثبت آن در اجتماع، فعال تر شدن دبیرخانه های شوراهای آموزش و پرورش، ایجاد خلاقیت و ارزیابی دقیق مسایل، تشکیل کارگروه های تخصصی، برگزاری نشست مشترک شورای آموزش و پرورش استان با فرمانداران و شورای آموزش و پرورش شهرها و نیز برگزاری جلسات آموزشی از جمله راهکارهای موثر در موفقیت سازمان آموزش و پرورش است.

وی همچنین بر لزوم اطلاع رسانی درست و دقیق دستگاه ها خصوصا آموزش و پرورش برای حضور آگاهانه و پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد.

حسین هژبری با اشاره به تشکیل انجمن کتاب معلمان در آینده ای نزدیک افزود: هدف از این طرح افزایش سطح مطالعه در میان معلمان است و بر روی آن سه سال کار کارشناسی انجام شده است.

در ادامه این جلسه محمدنبی حیدری مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرخس نیز گفت: ساخت بیش از 20 هزار متر فضای آموزشی در دولت نهم، ارتقای رتبه آموزشی شهرستان از 56 به 18 در تمامی پایه ها و راه اندازی تعاونی اعتبار آموزش و پرورش از جمله دستاوردهای این سازمان در شهرستان سرخس است.