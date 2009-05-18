اتمام مجتمع فرهنگی افلاک نمای نیشابور چشم انداز عملی کردن وعده مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی ظهر دوشنبه در مراسم روز ملی خیام در فرهنگسرای سیمرغ افزود: طرح مجتمع فرهنگی افلاک نمای خیام نیشابوری از 80 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در صورت بهره برداری می تواند مکانی آموزشی برای دانشجویان نجوم و ریاضی در جوار آرامگاه خیام استفاده شود.

فرماندار نیشابور با اشاره به تصویب ایجاد پژوهشکده فرهنگ و ادب نیشابور در سفر استانی هیئت دولت درخواست کرد که بودجه لازم برای این مصوبه نیز تخصیص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: نیشابور با پشتوانه ای همسنگ تاریخ و مردمی ولایت مدار و فرهنگ ساز همچون نگینی سبز در تاریخ می درخشد.

نماینده نیشابور در خانه ملت نیز در این همایش ضمن تاکید بر تکمیل هرچه سریعتر ساختمان مجتمع فرهنگی جنب افلاک نما و احداث کتابخانه عمومی نیشابور گفت: این مجتمع از سال 79 شروع شده و 40 درصد ساخت فضای فیزیکی آن باقی مانده است و ما به لحاظ اقتصادی برای تکمیل آن در مضیقه هستیم.

حجت الاسلام علی حسینی با اشاره به اینکه مجموع مساحت چهار کتابخانه عمومی شهر نیشابور، یک هزار و 700 متر مربع است و سرانه هر نیشابوری 5/1 جلد کتاب است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کتابخانه دکتر شریعتی با مراجعه سالیانه حداقل پانصد هزار نفر بار در یک زیرزمین مستقر است و نیاز به ایجاد ساختار فیزیکی جدید داریم.

وی با بیان اینکه در حوزه های مختلفی چون معرفی بانوان چون بی بی شطیطه و شخصیتهای هنری چون کمال الملک نادیده گرفته شده است، گفت: معرفی این شخصیت می تواند در تعالی هنر نقاشی و نگارگری مؤثر افتد.

وی خواهان ایجاد و اهدای جوایزی چون خیام، عطار و ... در جشنواره به جای جوایز بدون نام شد و آن را در روحیه دهی به اهالی ادب و هنر مؤثر دانست.

نماینده نیشابور در مجلس نیز با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص ایجاد دانشکده علوم قرآنی در نیشابور از اینکه تاکنون این مصوبه عملی نشده است، انتقاد کرد و خواستار اجرایی شدن این مصوبه شد.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا همچنین خواستار توجه صفارهرندی به ایجاد ساختمان کتابخانه مرکزی نیشابور که هم اکنون از موقعیت خوبی برخوردار نیست، شد .

وی با اشاره به ارتقای فرمانداری نیشابور به معاونت استانداری و بیش از 10 اداره نیشابور به معاونت اداره کل از وزیر درخواست کرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور را جهت ارتقای ارائه خدمات به معاونت اداره کل ارتقا دهد.