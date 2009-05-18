پرسپولیسی ها به وعده هایشان عمل نمی کنند/ از هیچکس عذرخواهی نکردم

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بنده تا پایان فصل با پرسپولیس قرارداد دارم و در حالی که بارها با مدیرعامل باشگاه برای گرفتن مطالباتم جلسه گذاشته ام اما هر بار فقط وعده و وعید می دهند و تنها کسی هستم در مجموع باشگاه که تنها 35 درصد از مبلغ قراردادم را دریافت کرده ام.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: پس از آنکه بنده در مصاحبه با خبرگزاری مهر حرفهایم را زدم متاسفانه برخی رسانه ها از خودشان حرف هایی را منعکس کردند مبنی بر اینکه من به باشگاه رفته ام و از انصاریفرد عذرخواهی کرده ام. در حالی که من هنوز روی حرف هایی که به " مهر " زده ام هستم و از هیچکس هم عذرخواهی نکرده ام.

سعداوی در ادامه خاطرنشان کرد: موضع من نسبت به مسئولان باشگاه پرسپولیس همان موضع قبلی است و به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنم. متاسفانه مدیرعامل باشگاه فقط وعده و وعید می دهد.

وی در مورد اظهار نظری که در مورد پیشکسوتان پرسپولیس داشت گفت: مگر می شود هر پیشکسوتی بیاید و هر چه دلش می خواهد در مورد ما بگوید و ما سکوت کنیم؟ بالاخره ما هم از خودمان دفاع می کنیم و حرف هایی می زنیم که به آقایان برمی خورد.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تا پایان قراردادش در خدمت این تیم خواهد بود گفت: در یکی از تمرینات بعد از انجام آن مصاحبه آقای خوردبین به من گفت اجازه حضور در تمرینات را ندارم و باید به دیدار انصاریفرد بروم. بنده هم گفتم اگر ایشان مرا نمی خواهد باید مکتوب نامه بنویسد که نپذیرفتند.

سعداوی در ادامه با بیان اینکه در نشست با انصاریفرد بازهم شاهد وعده و وعیدهای او بودم خاطرنشان کرد: من به همراه افشین پیروانی به پرسپولیس آمده ام و تا زمانی که او باشد بنده هم هستم. اگر هم پیروانی از پرسپولیس برود قطعا من هم خواهم رفت.