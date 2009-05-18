صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی و مواد معدنی در تخت جلگه فعال نیست

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمدرضا حاجی زاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: با توجه به ظرفیت بالای معدنی و کشاورزی در تخت جلگه باید نسبت به فعال کردن صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی و مواد معدنی اقدام ویژه ای صورت گیرد.

فرماندار تخت جلگه گفت: وجود 8 معدن فعال از جمله مرغوبترین معدن فیروزه جهان، 15 کارگاه صنعتی همچنین یک ناحیه صنعتی از جمله مزیت های این شهرستان است.

وی به وجود مرقد امامزاده حسن از نوادگان امام موسی ابن جعفر(ع)، معادن 5 هزار ساله و منحصر به فرد فیروزه، باغ نشاط، منزل استاد کمال الملک و آبگرم گرماب به عنوان بخشی از جاذبه های گردشگری تخت جلگه اشاره کرد و گفت: باید اقدامات لازم جهت بهره برداری بهینه از این استعداد و مرمت و بازسازی این اماکن صورت گیرد.

فرماندار تخت جلگه با اشاره به وجود یک مرکز فنی و حرفه ای با شش رشته فعال و ظرفیت پذیرش 80 هنرآموز به صورت شبانه روزی، خواستار احداث دانشگاه آزاد اسلامی، احداث ساختمان حوزه علمیه، دانشگاه پیام نور و گسترش فضای فیزیکی، تجهیزات و رشته های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تخت جلگه شد.

حاجی زاده با اشاره به سطح زیر کشت 31 هزار و 762 هکتاری زمین های کشاورزی گفت: در زمینه بهینه سازی سیستم های آبیاری و استفاده از شیوه های آبیاری نوین و مکانیزه کردن کشاورزی در تخت جلگه نیازمند توجه بیشتر هستیم.

وی افزود: با توجه به وجود 196 هزار و 464 دام سبک، 20 هزار و 444 راس دام سنگین، 13 واحد دامداری صنعتی، 12 واحد مرغداری، تولید سالانه 30 هزار تن شیر و یک هزار و 600 تن گوشت سفید و 2 هزار تن گوشت قرمز، برای حفظ ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در منطقه، ایجاد صنایع تبدیلی ضروری است.

شهرستان تخت جلگه دارای دو بخش مرکزی و طاغنکوه، یک شهر به نام فیروزه و 4 دهستان تخت جلگه، طاغنکوه شمالی، فیروزه و طاغنکوه جنوبی و 188 آبادی است.