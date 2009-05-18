90درصد نخبگان حامی موسوی هستند/ رئیس جمهور باید صرفا سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبدی نماینده مهدی کروبی و حمیدرضا جلایی پور نماینده میر حسین موسوی و عضو جبهه مشارکت ظهر دوشنبه در یک مناظره انتخاباتی در محل دانشگاه صنعتی شریف به سئوالات دانشجویان حامی این دو کاندیدا در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم پاسخ دادند.

برنامه با سخنان جلایی پور نماینده میر حسین موسوی آغاز شد که وی در جمع دانشجویان اظهار داشت : جامعه ایران 5 معضل اساسی دارد که در این 4 سال رو به افزایش نهاده و اگر در انتخابات پیش رو از این فرصت استفاده شود و دولت تغییر کند این معضلات مهار یا حداقل کنترل می شود.

وی تصریح کرد: انگیزه شخصی من برای فعالیت انتخاباتی به نفع میر حسین موسوی این است که احساس می کنم این معضلات هر روز قربانی می گیرد که مهمترین معضل حال حاضر سیاسی و حکمرانی یک طرفه دولت نهم است.

جلایی پور تاکید کرد: مردم نمی توانند در جامعه ای که رابطه از بالا به پایین جریان دارد حرفهایشان را به خوبی بیان کنند، در این جامعه احزاب قدرت و رسمیت ندارند و فرآیند انتخابات به خوبی مدیریت نمی شود.

عضو جبهه مشارکت در ادامه افزود: در حال حاضر مشکل اصلی کشور بدرقه ای بودن مردم ، عریضه نویسی و حکمرانی یک طرفه است و معضل دیگر نیز مشکل اقتصادی و رانتی بودن اقتصاد است.وی با بیان اینکه 90 درصد اقتصاد ایران مبتنی بر نفت است ، گفت: اقتصاد ایران حول محور ابتکارات کارگزاران اقتصادی نیست و جامعه از این مسئله رنج می برد.

جلایی پور معضل سوم در کشور را آسیب های اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت : این آسیب هایی اجتماعی عبارتند از بی اعتمادی در روابط اجتماعی، بیکاری مزمن، شورش سرد و رشد فزاینده اعتیاد ، رشد 7 میلیونی حاشیه نشینی، رشد جنایات خانوادگی که در سال 86، 30 درصد افزایش یافته است.

نماینده موسوی در این مناظره معضل چهارم در کشور را از ابعاد فرهنگی و ارزش های اساسی و انسانی در کشور دانست و خاطر نشان کرد : آموزش و پرورش و صدا و سیما وقت کافی برای این مسئله اختصاص نمی دهند.

وی تصریح کرد: مشکل پنجم که در دولت نهم رو به افزایش یافته نداشتن ارتباط و تعامل با دنیا برای رسیدن به توسعه است که این مشکل به شعاری بودن سیاست خارجی ایران و هزینه ساز بودن آن باز می گردد که آسیب های اجتماعی را نیز به همراه دارد.

در ادامه این مناظره عباس عبدی به نمایندگی از کروبی در واکنش به سخنان جلایی پور تصریح کرد: با سلب و نفی وضع موجود نمی توان کسی را قانع به شرکت در انتخابات کرد. نیازی به بازگو کردن این مسائل نیست زیرا مردم خود شرایط موجود را متوجه می شوند.

وی درعین حال گفت: منفی ترین عملکرد دولت نهم در زمینه سیاست خارجی است. پیشرفتی که در زمینه هسته ای بوده مسئله خیلی بزرگی نیست و به مرور زمان می توانستیم به این مسئله برسیم.

نماینده کروبی خاطر نشان کرد: با اطمینان می گویم که در حال حاضر باید به فکر بردن بازی انتخابات باشیم و نباید به نتیجه فکر کرد هر کسی که در این انتخابات به فکر نتیجه باشد هم بازی را باخته و هم نتیجه انتخابات را.

وی ادامه داد : در حال حاضر پاسخ دادن به مطالبات مردم مسئله ای کلیدی دموکراسی است. دیگر دوران حمایت گذشته و دوران مشارکت جویی آغاز شده است. من به هیچ وجه حاضر نمی شوم زیر پرچم کسی علم بزنم که شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد. کار تیمی کردن از نکات مهمی است که اکنون باید به آن پرداخت.

عبدی با بیان اینکه در حال حاضر به کاندیدایی با حرفه ای صرفا سیاسی نیاز داریم، گفت: اکنون شخصیتی باید مورد توجه قرار گیرد که زمینه ای برای ایجاد تعامل و گفتگو با دیگران و دنیا را داشته باشد.

جلایی پور پس از سخنان عبدی از دانشجویان خواست برای آشنایی بیشتر با دیدگاه های موسوی به سایت های قلم، کلمه و موج سوم رجوع کنند و با نظرات وی بیشتر آشنا شوند.

وی تصریح کرد: موسوی امکان رای آوری بیشتری را دارد و حضور وی می تواند معضلات اساسی کشور را حل کند. ما باید به فکر کاندیدایی باشیم که پیروز انتخابات باشد.

جلایی پور خاطر نشان کرد: همه ما حق رای داریم و باید در انتخابات شرکت کنیم تا از صندوق های رای فردی مانند احمدی نژاد حائز اکثریت آرا نشود و میان اصلاح طلبان کاندیدایی که هم به خط و مشی اصلاح طلبی نزدیک باشد و هم حائز رای باشد فقط موسوی است.

سخنان جلایی پور واکنش عبدی را در پی داشت که گفت: با سخنانی که جلایی پور گفت احساس می کنم که قبل از بیستم خرداد بیکار شود. مسئله انتخابات را شوخی نگیرید ساخت قدرت در حال حاضر بسیار مهم است. هنگامی که می گوییم در جامعه بی اعتمادی وجود دارد یعنی چسب اجتماعی در میان مردم و مسئولین موجود نیست.

وی تاکید کرد: بنده از ابتدا موضعم را مشخص کرده ام ولی در حال حاضر نمی توانم شعاری بدهم که بعد از انتخابات نتوانم پاسخگو باشم ولی امیدوارم طوری عمل نکنیم که بعد از 23 خرداد ناراحت باشیم.

عبدی تصریح کرد : در حال حاضر مشکل ما احمدی نژاد نیست بلکه برخی از مشکلات موجود در کشور را خود بوجود آورده ایم. ما نباید اشتباه کنیم حتی می توانیم در مشی سیاسی خود از کاندیداتوری رضایی نیز حمایت کنیم. به طور قطع اگر بازی انتخابات خوب انجام شود نتیجه مثبتی نیز به دست می آید.