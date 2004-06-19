در تعليق غني سازي اورانيوم تجديد نظر مي كنيم / اروپايي ها تعهد خود را شكستند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ما بحث تعليق را در داخل مذاكره با اروپا ديده بوديم و صرفا نوعي تعهد سياسي با طرف اروپايي بود .

وي خاطرنشان كرد: ما همان جا به اروپاييها گفتيم چرخه سوخت هرگز متوقف نخواهد شد زيرا اين حق جمهوري اسلامي است.

روحاني با اشاره به اين كه مسئله تعليق براي اعتماد سازي صورت گرفت، اظهار داشت: اين اقدام براي اعتمادسازي در جوي شكل گرفت كه ما پروتكل را امضا نكرده و آن را اجرا نكرده بوديم در آن زمان هنوز گزارش كاملي از برنامه هسته اي ايران به آژانس ارائه نشده بود .



دبيرشوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: اما امروز درجوي هستيم كه پروتكل را امضا كرده و اجرايي كرديم و بازديدها انجام شده و گزارش مفصلي از برنامه هاي هسته اي ايران در غالب اظهارنامه هزار صفحه اي به آژانس ارايه شده است و به اعتقاد ما فضاي اعتماد به وجود آمده است.



روحاني تاكيد كرد: در آن زمان ما متهم بوديم، امروز ديگران متهم هستند. امروز مشخص شده نقضي از سوي ايران صورت نگرفته است امروز دشمنان ما متهم به نقض ماده چهار ان پي تي هستند.



دبيرشوراي عالي امنيت ملي گفت: به جز بيانيه تهران در ماه فوريه نيز با اروپا نيز به توافقاتي رسيده بوديم كه ما تعليق را گسترش دهيم و اروپا در مقابل در ماه ژوئن در زمينه بسته شدن پرونده ايران تلاش كند .

روحاني افزود: اروپا توضيح مي گويد پرونده درماههاي آينده بسته خواهد شد. اما توضيحات اروپا را نمي پذيريم، تعهد ما در ماه فوريه توسط اروپاييها شكسته شده و آنها تعهدات خود را ناديده گرفتند به همين جهت ما نيز نمي توانيم به اين تعهد پايبند باشيم .



وي با تاكيد بر اينكه ايران در زمينه تعليق خود را متعهد نمي داند، گفت: امكان دارد در روزهاي آينده تصميم تازه اي در اين زمينه اتخاد كنيم .

دبيرشوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: ما به بيانيه تهران تاكيد داريم اما از سويي اصرارداريم كه اروپا نيز به آن پايبند باشد.

وي با اشاره به قطعنامه سه كشور اروپايي عليه جمهوري اسلامي با تاكيد براينكه اين قطعنامه از نظرما اهميت چنداني ندارد، گفت: اين قطعنامه لازم اجرا نبوده و الزام خاص و تعهد جديدي را براي ما بوجود نياورده است.



روحاني تاكيد كرد: آنچه مورد نظر آمريكا بود تعيين يك ضرب الاجل براي ايران بود كه در قطعنامه منعكس نشده و بالعكس قطعنامه روند ديگري را پيمود .

دبيرشوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: حساسيت ما نسبت به بند 7 و 8 قطعنامه بود دليل اين حساسيت اين بود كه شكل اوليه اين بندها ممكن بود بدعت حقوقي را بوجود آورد كه به ضرر كشورهاي در حال توسعه باشد.

وي با تاكيد بر اينكه كشورهاي غيرمتعهد و گروه آفريقا نيز درخصوص اين دو بند حساسيت داشتند، اظهارداشت: آژانس و شوراي حكام نيز توجه دارند اختياراتشان در چارچوب ان پي تي و اساسنامه آژانس است و شوراي حكام نمي تواند حق مسلم كشوري را سلب كند.

روحاني افزود: طبق بند چهار ان پي تي همه كشورها مي توانند فعاليتهاي صلح آميز هسته اي داشته باشند حتي آژانس در اين زمينه بايد به كشورها كمك كند و در برخي موارد نيز حتي بايد واسطه كشورهاي در حال توسعه و صنعتي در اين زمينه باشد.

وي افزود: در بند 7 و 8 قطعنامه درخواست از ايران اين است كه به صورت داوطلبانه مسئله UCF اصفهان و آب سنگين اراك را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت امكان آن را متوقف كنند.

روحاني تاكيد كرد: نگراني ما از بند 7 و 8 بود كه با اصلاحات انجام شده تا حدودي اين نگراني رفع شد و ايران در چارچوب پادمان و همكاري هاي خود با آژانس را ادامه مي دهد .

دبيرشوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه آژانس در گزارش خود اشتباهاتي را مرتكب شده بود، اظهار داشت: بازرسان برخي مسائل را كه در جلسات به طور شفاهي ارايه شده بود را در نظر نگرفته بودند و برهمين اساس جوي منفي عليه ايران در جلسه شوراي حكام به وجود آمد و اين جو باعث صدور قطعنامه منفي عليه ايران شد.

وي با قدرداني از محمد البرادعي مديركل آژانس در خصوص اعلام اشتباه در گزارش خود گفت: اين امر باعث اعتماد بيشتر بين ايران و آژانس مي شود و بايد با آژانس اين گونه مسائل را به طور دقيق تر مورد بررسي قرار دهيم كه اين اشتباهات رخ ندهد.