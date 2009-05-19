حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه از سه جنبه توقعات و انتظارات خود را از رئیس جمهور آینده مطرح می کنم، جنبه اول را از دیدگاه طلبه بودن اعلام کرد و اظهار داشت: امیدوارم رئیس جمهور آینده دغدغه علم دینی و حوزه های علمیه را داشته و استقلال ایران و آب و خاک را حفظ کند.

رئیس جمهور آینده به طبقه روحانیت رسیدگی کند

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به طبقه روحانیت و توجه صحیح به آنها از دیگر توقعات است، تصریح کرد: امید است رئیس جمهور آینده در این خصوص برنامه و سیری داشته باشد چه از لحاظ برنامه ای و چه از لحاظ بودجه ای و با به کارگیری و ایجاد بسترهای مناسب، زمینه های تبلیغ دین را ایجاد کند.

رئیس جمهور آینده به پیشرفت، توسعه و عدالت توجه کند

حجت الاسلام موسوی هوایی با بیان اینکه از منظر یک شهروند از رئیس جمهور آینده انتظار می رود بتواند به طبقات پایین دست جامعه کمک کند و با توجه به زیرساختهای کشور به مسائل عمده مانند پیشرفت، توسعه، عدالت و رفاه نسبی عموم توجه کرده و در این راستا برنامه ریزی کند تا اقشار مردم را از زیر خط فقر، حداقل به خط فقر برساند.

وی در ادامه افزود: به عنوان یک شهروند آرزو دارم به مسئله آموزش و پرورش، آموزش عالی و مسائل فرهنگی کشور خوب اهمیت داده شود و دغدغه اصلی وی باشد و عدالت را در تقسیم بودجه رعایت کند.

رعایت عدالت فرهنگی از سوی رئیس جمهور آینده

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه از منظر سوم به عنوان یک مسئول در فرهنگ دینی جامعه، درخواست و پیشنهاد من این است که عدالت فرهنگی را در تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی کشور در انواع و مختلف مانند تولید کتاب، لوح فشرده و سایتهای اینترنتی محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته خیلی از ما کمکی خواسته نشد که اقدام کنیم، هرچند در شورای عالی انقلاب فرهنگی حرفهایی زده شد و عمل هم کردند، اظهار داشت: نابرابری و تبعیض فرهنگی در بحث بودجه و مسائل دیگر داریم و این نابرابری به علت تهدیدات دشمنان بیرونی و برخی از جهالتها و نادانیهای داخلی تعمیق می‌یابد. اما رئیس جمهور می تواند در بخش فرهنگ و فرهنگ دینی سرمایه گذاری کند نه تنها مالی بلکه به لحاظ وقت، نیرو و امکانات.

رئیس جمهور آینده به توسعه فرهنگ دینی عادلانه نگاه و عمل کند

حجت الاسلام موسوی هوایی با بیان اینکه نظام ما نظام جمهوری اسلامی است و ریاست محترم جمهوری باید برای فرهنگ دینی و گسترش آن طراحی بودجه کند، تصریح کرد: البته منطق ما بودجه برنامه ای است که با در اختیار داشتن برنامه های متقن، مؤثر و آزمایش شده می توان به گسترش فرهنگی دینی همت گماشت.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه باید در مسئله فرهنگ و امکانات فرهنگی، به ویژه فرهنگ دینی و بودجه و امکانات فرهنگ دینی عدالت از سوی رئیس جمهور آینده رعایت و بر محور عدالت نگاه و عمل شود، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که اگر نتوانیم در مسائل فرهنگی موفق شویم به اصل انقلاب و اصل نگهداری نظام ضربه می خورد، مهم است رئیس جمهور آینده در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری گامهای اساسی را بردارد.