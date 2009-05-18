به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله بهجت از عالمان و عارفان بزرگ زمان بودند که در طول دوران زندگی خود عارفانه زیستند و هیچ وابستگی به مسائل دنیوی نداشته و تنها به یاد خداوند ‏بودند و در طول دوران زندگی خود با بهره‌گیری از اساتید وارسته ‏حوزه توانستند شاگردانی را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که هر کدام از آنها امروزه به عنوان وزنه‌ای در ابعاد علمی و معنوی به ‏حساب می‌آیند.‏



وی در ادامه به اقدامات این اداره کل در خصوص فراهم کردن امکانات برای تشییع کنندگان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ‏بسیاری از تشییع کنندگان از دیگر شهرهای کشور به قم می‌آیند، به همین منظور، تمامی سالن‌های اقامتی بقاع متبرکه استان قم آماده ‏پذیرایی از شرکت‌کنندگان است.‏



وی افزود: همچنین درب بقاع امامزادگان نیز باز بوده و زائران می‌‌توانند در آن اماکن مقدس حضور یابند.‏



حجت الاسلام ناظمی ادامه داد: همچنین با توجه به گرمی هوا، این اداره کل اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر تشییع کرده ‏است.‏



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: چاپ بنر و پوستر مرحوم آیت الله بهجت از دیگر اقدامات این اداره کل است.