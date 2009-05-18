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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۵۱

شرکت کنندکان در مراسم تشییع آیت‌الله بهجت در بقاع امامزادگان قم اسکان می‌یابند

شرکت کنندکان در مراسم تشییع آیت‌الله بهجت در بقاع امامزادگان قم اسکان می‌یابند

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: تمامی امکانات برای اسکان شرکت کنندگان در مراسم ‏تشییع مرحوم حضرت آیت الله بهجت در بقاع امامزادگان فراهم شده است.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله بهجت از عالمان و عارفان بزرگ زمان بودند که در طول دوران زندگی خود عارفانه زیستند و هیچ وابستگی به مسائل دنیوی نداشته و تنها به یاد خداوند ‏بودند و در طول دوران زندگی خود با بهره‌گیری از اساتید وارسته ‏حوزه توانستند شاگردانی را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که هر کدام از آنها امروزه به عنوان وزنه‌ای در ابعاد علمی و معنوی به ‏حساب می‌آیند.‏

وی در ادامه به اقدامات این اداره کل در خصوص فراهم کردن امکانات برای تشییع کنندگان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ‏بسیاری از تشییع کنندگان از دیگر شهرهای کشور به قم می‌آیند، به همین منظور، تمامی سالن‌های اقامتی بقاع متبرکه استان قم آماده ‏پذیرایی از شرکت‌کنندگان است.‏

وی افزود: همچنین درب بقاع امامزادگان نیز باز بوده و زائران می‌‌توانند در آن اماکن مقدس حضور یابند.‏

حجت الاسلام ناظمی ادامه داد: همچنین با توجه به گرمی هوا، این اداره کل اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر تشییع کرده ‏است.‏

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: چاپ بنر و پوستر مرحوم آیت الله بهجت از دیگر اقدامات این اداره کل است.

کد مطلب 881246

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