به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله بهجت از عالمان و عارفان بزرگ زمان بودند که در طول دوران زندگی خود عارفانه زیستند و هیچ وابستگی به مسائل دنیوی نداشته و تنها به یاد خداوند بودند و در طول دوران زندگی خود با بهرهگیری از اساتید وارسته حوزه توانستند شاگردانی را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که هر کدام از آنها امروزه به عنوان وزنهای در ابعاد علمی و معنوی به حساب میآیند.
وی در ادامه به اقدامات این اداره کل در خصوص فراهم کردن امکانات برای تشییع کنندگان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از تشییع کنندگان از دیگر شهرهای کشور به قم میآیند، به همین منظور، تمامی سالنهای اقامتی بقاع متبرکه استان قم آماده پذیرایی از شرکتکنندگان است.
وی افزود: همچنین درب بقاع امامزادگان نیز باز بوده و زائران میتوانند در آن اماکن مقدس حضور یابند.
حجت الاسلام ناظمی ادامه داد: همچنین با توجه به گرمی هوا، این اداره کل اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر تشییع کرده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: چاپ بنر و پوستر مرحوم آیت الله بهجت از دیگر اقدامات این اداره کل است.
شرکت کنندکان در مراسم تشییع آیتالله بهجت در بقاع امامزادگان قم اسکان مییابند
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: تمامی امکانات برای اسکان شرکت کنندگان در مراسم تشییع مرحوم حضرت آیت الله بهجت در بقاع امامزادگان فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله بهجت از عالمان و عارفان بزرگ زمان بودند که در طول دوران زندگی خود عارفانه زیستند و هیچ وابستگی به مسائل دنیوی نداشته و تنها به یاد خداوند بودند و در طول دوران زندگی خود با بهرهگیری از اساتید وارسته حوزه توانستند شاگردانی را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که هر کدام از آنها امروزه به عنوان وزنهای در ابعاد علمی و معنوی به حساب میآیند.
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