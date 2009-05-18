به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در پیام آیتالله عباس واعظ طبسی آمده است: با تاسف و تاثر عمیق ارتحال غمبار و جانسوز مرجع عالیقدر و عارف وارسته حضرت آیتالله آقای حاج شیخ محمدتقی بهجت قدس الله نفسه الزکیّه که ضایعهای بس عظیم برای عالم تشیع و مصداق بارز ثلمه لاسیّدهاشی است را به پیشگاه حضرت بقیهاللهالاعظم، امام زمان "عج" و محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی مد ظلّهالعالی، به حضور مراجع عظام، روحانیت مکرم، آقایان علما و فضلای حوزههای علمیه، مردم شهیدپرور و همه ارادتمندان داغدار و به ویژه بیت شریف و آقازادگان ارجمند ایشان تسلیت عرض مینمایم.
در ادامه این پیام آمده است: این فقیه پارسا وارث شایسته عالمان بزرگ و دینباوری بود که سیره، اندیشه و اجتهادشان همواره برکات علمی و الگوهای دینی فراوانی برای رهپویان و سالکان سیر الیالله به همراه داشته است.
به گفته آیت الله واعظ طبسی حضرت آیتالله بهجت، عمری را بیدریغ و خستگی ناپذیر به تلاش و اجتهاد در مسیر حق طی طریق کرد و با مجاهده با قلههای بلند بینش و معرفت و با اجتهاد به مراتب والای تفقّه و دینشناسی دست یافت. اگر چه از دست دادن این منبع پرفیض خیر و برکت جبرانناپذیر است، اما به اقتضای امثالهم فیالقلوب موجوده دانش و معنویت آن عالم و عارف بزرگ به برکت عمر پرثمر و دعاهای سحرگاهیاش در باور مومنان و سیره جویندگان دانش و معرفت پاینده خواهد بود.
اینجانب در کنار مضجع شریف امام رئوف، حضرت علی بن موسیالرضا«علیه آلاف التحیه والثناء» از پیشگاه خداوند متعال برای آن معلم بزرگ اخلاق و عرفان و اسوه علم و فضیلت علو مقام و برای بازماندگان اجر و شکیبایی مسئلت دارم.
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