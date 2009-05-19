به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده کودکان از فناوریهای جدید ارتباطات روی شبکه از سالها قبل به عنوان مهمترین چالش ارائه دهندگان اینترنت بوده است. در حقیقت تمام ارائه دهندگان اینترنت و وزارتهای مخابرات و فناوری اطلاعات با توسعه روز افزون ارتباطات اینترنتی به دنبال راه حلهایی برای ممانعت از ورود کودکان به سایتهای غیراخلاقی و سایتهایی که به ترویج خشونت می پردازند بوده اند.

به همین منظور امسال و به مناسبت بزرگداشت روز جهانی مخابرات، "گردهمایی سال 2009 جهانی جامعه اطلاعاتی" (WSIS) با بررسی ارائه بهترین روشهای بهتر در محافظت کودکان در شبکه در ژنو سوئیس گشایش یافت که تا 22 می ادامه خواهد داشت.

این سازمان از میان وظایفی که به عهده دارد به دنبال به رسمیت شناختن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حفاظت از کودکان بوده و بر لزوم تقویت توان کشورها در توسعه راهکارهای محافظت کودکان از سوء استفاده ها و دفاع از حقوق آنها در اینترنت تاکید می کند.

برپایه تازه ترین گزارشاتی که اتحادیه بین المللی مخابرات منتشر کرده است، در حال حاضر تعداد کاربران اینترنت در دنیا بیش از یک میلیارد و 500 میلیون نفر است که بی تردید با رشد و توسعه اینترنت، خطراتی که کودکان را تهدید می کنند نیز افزایش می یابد. به طوری که این تحقیقات نشان می دهد 60 درصد از کودکان دنیا روزانه چت می کنند که سه چهارم از این تعداد در مدت چت به عرضه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود در این محیط مجازی عرضه می پردازند. این درحالی است که یک پنجم از این کودکان همه ساله مورد سوء استفاده های اینترنتی قرار می گیرند.

در این میان، برنامه "اینترنت امن تر" (Safer Internet) اتحادیه اروپا مسئول استفاده امن و مطمئن کودکان از رسانه های نوین است. بزرگداشت این روز همه ساله 10 فوریه در اروپا برگزار می شود.

وزارتهای کشور، مخابرات و فناوری اطلاعات و پلیس پست مراکز ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که در راستای اجرای این برنامه اروپایی، مسئول نظارت بر سایتهای غیراخلاقی هستند و با ایجاد رمزهای عبور، مانع ورود کودکان به این سایتها می شوند.

به گزارش مهر، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) سازمانی بین المللی است که به ارائه استانداردهای مورد نیاز در عرضه مخابرات و استفاده از امواج رادیویی می پردازد. این سازمان جهانی در 17 می 1865 با 20 عضو و با عنوان "اتحادیه بین المللی تلگراف در پاریس تاسیس شد. نام این سازمان در سال 1932 به نام فعلی آن تغییر کرد. از سال 1947 این سازمان یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل شد. مقر کنونی اتحادیه بین المللی مخابرات در ژنو سوئیس است.

اهداف اصلی ایجاد این سازمان عبارتند از:

1- گسترش همکاریهای بین المللی (با هدف بهبود مخابرات)

2- توسعه مطلوب ابزارهای فنی و استفاده موثرتر از آنها

3- هماهنگی میان نیروهای مخابراتی کشورهای مختلف در راستای اهداف مشترک