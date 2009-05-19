به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای ماده 3 آیین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی ( موضوع مصوبه شماره 118524/ ت 39749 ه مورخ 15/7/87 هیئت وزیران) و به منظور شناسایی و حمایت از نوآوران و صاحبان ایده های نو و بهره مندی وزارت نیرو از آنها، دستورالعمل اجرایی آئین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی در وزارت نیرو تدوین شده است.

این دستورالعمل پس از امضای سید پرویز فتاح وزیر نیرو و صادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ شده است.

جزئیات دستورالعمل اجرایی آئین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی در وزارت نیرو به شرح ذیل است:

ماده 1- تعاریف

نوآوران و صاحبان ایده های نو: افرادی هستند که ایده آنها به صورت بالفعل به نتایج معینی دست یافته و یا بالقوه ظرفیت آن را داشته باشد.

مده 2- محدوده اجرا

2-1- محدوده اجرا: محدوده اجرای این دستورالعمل، حوزه ستادی وزارت نیرو، شرکتهای مادر تخصصی، کلیه شرکتهای تابعه و مراکز پژوهشی وزارت نیرو می باشند.

2-2- مسئولیت اجرا: مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حوزه ستادی وزارت نیرو برعهده معاون تحقیقات و منابع انسانی و در شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای تابعه بر عهده مدیران عامل و در مراکز پژوهشی برعهده روسای مراکز می باشد.

2-3- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در وزارت نیرو برعهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی می باشد.

2-4- واحد حمایت کننده: در شرکتهای مادر تخصصی، شرکتهای تابعه و مراکز پژوهشی، معاونت پژوهشی و یا عناوین مشابه به عنوان واحد حمایت کننده از نوآوران می باشند، در حوزه ستادی نیز کتابخانه و مرکز اسناد عهده دار ارائه خدمات خواهد بود.

ماده 3- امکانات و خدمات علمی و فنی:

- منابع و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی

- فضا، امکانات و مواد آزمایشگاهی و کارگاهی

- خدمات تجهیزات پیشرفته و تخصصی و انجام آزمایشها

- نتایج مطالعات و پژوهشهای مرتبط با ایده مطابق مقررات

- بازدید از کارخانجات، تاسیسات، آزمایشگاهها، کارگاهها و نظایر آن

- راهنمایی و مشاوره علمی و تخصصی

- حمایت مالی از تکمیل ایده ها و طرحهای نوآورانه در چارچوب پروژه تحقیقاتی

- سایر امکانات و خدمات که نقش مستقیم در تکمیل نوآوری دارد.

ماده 4- دستور انجام کار:

4-1- پذیرش نوآوران: پذیرش نوآوران بر مبنای ارائه طرح نوآوری خواهد بود که ایشان می توانند طرحهای خود را به یکی از واحدهای حمایت کننده از نوآوران در مجموعه وزارت نیرو منعکس نمایند.

4-2- روش بررسی طرحهای نوآوری:

4-2-1- واحد حمایت کننده پس از دریافت طرحهای نوآوری و مستندات مورد نیاز که بتواند به نحو مناسب امکان ارزیابی طرح را فراهم نماید، نسبت به تشکیل پرونده اقدام می نماید.

4-2-2- واحد حمایت کننده امور کارشناسی اولیه و عمومی طرحها را انجام داده و در خصوص نحوه بررسی تخصصی طرحها به یکی از دو روش زیر، تصمیم گیری می نماید.

-نظرخواهی از مراکز پژوهشی و اجرای ذیربط

- برگزاری جلسه کمیته تخصصی

4-2-3- استعلام از مراکز پژوهشی و اجرایی ذیربط به صورت رسمی توسط واحد حمایت کننده انجام شده و زمان برگزاری جلسه کمیته تخصصی نیز حداقل دو هفته قبل از موعد مقرر، به صورت رسمی به اطلاع نوآور خواهد رسید و از وی برای حضور در جلسه، دعوت به عمل خواهد آمد.

4-2-4- واحد حمایت کننده نتایج بررسی طرح، داوری و تصمیمات کمیته تخصصی ( در صورت برگزاری جلسه کمیته تخصصی) را به معاونت تحقیقات و منابع انسانی به عنوان ناظر بر اجرای دستورالعمل و نوآور اعلام می نماید.

4-2-5- مدت زمان لازم برای ارزیابی و اعلام نتیجه، به شرط کامل بودن مستندات، حداکثر یک ماه می باشد.

تبصره 1- در صورتی که نوآور یکی از اشخاص ذیل باشد، طرح وی از بررسی تفصیلی معاف و جهت اتخاذ تصمیم نسبت به مساعدت به ایشان با فوریت اقدام خواهد شد.

- اشخاص تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان

- دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- اعضای هیئت علمی

-برگزیدگان جشنواره های علمی و فناوری معتبر شامل خوارزمی، رازی، شیخ بهایی و فارابی

- مخترعان دارای اختراع مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره 2- کلیه واحدهای مجری این دستورالعمل موظفند واحد حمایت کننده و فرد مسئول در آن واحد را به همراه تلفن تماس از طریق وبگاه آن واحد به اطلاع عموم برسانند.

تبصره 3- واحدهای اجرا کننده این دستورالعمل موظفند در صورت مراجعه حضوری نوآوران به واحدهای مذکور، شرایط حضور آسان ایشان را مانند توجیه ماموران انتظامات و نگهبانی، کارکنان روابط عمومی و ...، استفاده از کتابخانه و دسترسی به خدمات اطلاع رسانی الکترونیکی را فراهم نمایند.

ماده 5- تعهدات نوآوران و صاحبان ایده های نو جهت استفاده از امکانات

نوآوران موظفند دقت کافی در بهره برداری صحیح از امکانات و تجهیزات و خدمات علمی و فنی مراکز به عمل آورند و ضوابط مراکز در خصوص حفاظت از اموال و تجهیزات و جنبه های ایمنی، بهداشتی و امنیتی را رعایت نمایند و در صورت اتلاف یا تقصیر، مسئولیت خسارتهای وارده را بر عهده داشته و نسبت به ادامه کار ایشان تصمیم گیری می شود. همچنین نوآوران باید در نشر نوآوری، مراتب حمایت وزارت نیرو را اعلام نمایند.

ماده 6- اعتبار مورد نیاز

کلیه شرکتهای مجری این دستورالعمل موظفند میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل ( حمایت از نوآوران) را در هر سال پیش بینی نموده و در بودجه سنواتی خود لحاظ نمایند.

ماده 7- مدت ارائه خدمات به نوآور

مدت ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل به نوآور، بر اساس توافق صورت پذیرفته بین نوآور و شرکت ارائه دهنده خدمات تعیین می گردد.

ماده 8- مواعد ارائه گزارش

کلیه شرکتهای مشمول این دستورالعمل موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو به عنوان ناظر بر اجرای دستورالعمل ارائه نموده و معاونت تحقیقات و منابع انسانی مسئول ارائه گزارش نهایی عملکرد مجموعه وزارت نیرو به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.

ماده 9- این دستورالعمل در 9 ماده به تصویب وزیر نیرو و تایید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسید و از تاریخ ابلاغ به مدت 2 سال قابل اجرا می باشد.