دلایل فرهنگی مانع از تشخیص زودهنگام سرطان سینه زنان است

یک متخصص زنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : در ایران نیز مانند دیگر نقاط جهان سرطان سینه از شیوع بالای در میان زنان برخوردار است ولی مبتلایان به این بیماری در بسیاری از نقاط مانند روستاها و شهرستانهای محروم خیلی دیر برای درمان مراجعه می کنند.

دکتر فریبا حیدری کهن لازمه تشخیص سریع این بیماری را انجام تستهای لازم و به ویژه " ماموگرافی " دانست و گفت : بیشتر مبتلایان به سرطان سینه در سنین بالای 40 و 50 سال هستند و احتمال ابتلا به این بیماری برای زنان ساکن شهرها به دلیل استرسهای ناشی از این نوع زندگی بیشتر است.



همه زنانی که در این سنین هستند می بایست تستهای مورد نیاز برای تشخیص بیماری سرطان سینه را انجام دهند چرا که در صورت مراجعه دیرهنگام امکان درمان قطعی این بیماری بسیار پایین می آید دکتر فریبا حیدری کهن

پیش از این هم حسین صافی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته بود : سن ابتلا به سرطان سینه در بین زنان ایران 10 سال کمتر از متوسط جهانی است که عوامل موثر در این کاهش سن ابتلا را می توان در مسائل ژنتیکی و نوع زندگی، رژیم غذایی و عدم رعایت نکات بهداشتی و ورزش جستجو کرد.

دکتر حیدری کهن که ریاست بیمارستان لولاگر تهران را بر عهده دارد در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری گفت : همه زنانی که در این سنین هستند می بایست تستهای مورد نیاز برای تشخیص بیماری سرطان سینه را انجام دهند چرا که در صورت مراجعه دیرهنگام امکان درمان قطعی این بیماری بسیار پایین می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر بررسی سال ۱۳۷۵ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز میزان شیوع این بیماری در میان زنان ایرانی ۶۷۰ مورد در هر صدهزار زن بالای ۳۵ سال و بررسی سال ۱۳۷۷ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میزان شیوع ۷۹۸ مورد در هر صد هزار زن ۳۰ تا ۶۵ ساله را نشان می داد.

براساس بررسی عوامل مرگ در چهار استان کشور در سال ۱۳۷۸ سرطان سینه در بین سرطانهای منجر به مرگ در زنان اولویت هشتم و در 10 استان کشور در سال ۱۳۷۹ اولویت ششم و در سال ۱۳۸۰ اولویت هشتم را به خود اختصاص داده است.