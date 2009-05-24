آخرین نفسهای یوز ایرانی درکویر/ تنها 60قلاده یوز ایرانی باقی مانده است

معاون امور زیستگاههای سازمان محیط زیست کشور با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: پروژه بین المللی حمایت از یوز پلنگ آسیایی که 6 سال پیش آغاز به کار کرد به تازگی توانسته نگاه همه مدیران، محیط بانان و فعالان محیط زیست را به حیات یوز آسیایی معطوف کند و بعد از اجرای این طرح که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود، تمام مشاهدات متخصصان در مطالعه یوز آسیایی که دیگر آن را ایرانی می نامند ثبت می شود و رفتار یوز ایرانی به شدت زیر نظر قرارگرفته شده است.

امیر عبدوست با اعلام اینکه تمام حالات و رفتارهای یوز در هنگام شکار، غذا خوردن، دویدن و ... بر اساس امکانات GPS نقطه برداری می شود و در این زمینه ضمن تهیه عکس و فراهم کردن دیگر اطلاعات، اینها به دفتر UNDP برای تکمیل پروژه حمایت از یوز آسیایی ارسال می شود.

این متخصص محیط زیست و حیات وحش با تاکید بر اینکه طرح بین المللی حمایت از یوز آسیایی توانسته به حفاظت بهتر و با کیفیت تر از این گونه در حال انقراض کمک کند افزود: منطقه ای که یوز ایرانی زندگی می کند به شدت در کنترل است و روز به روز رصد می شود و همین توجه به خودی خود کارساز بوده چرا که امنیت این گونه را از تمامی جهات مثل آب، غذا، زیستگاه و ... تامین کرده است، نیروی های اجرایی در این زیستگاه اضافه شده و به شکلی برجسته زیستگاه یوز پلنگ کنترل می شود.

معاون امور زیستگاههای سازمان محیط زیست با اشاره به استفاده از امکاناتی مثل تله گیری، حلقه گذاری، رادیومتر و برای سنجش و مشاهده نحوه حضور در زیستگاه و کریدورهای مهاجرتی این گونه وحشی اضافه کرد: تا قبل از این طرح اطلاعاتی در این خصوص نداشتیم و اتفاقا با این مطالعه برای کارشناسان ثابت شد که آب و غذا و پناهگاه و زیستگاه یوز پلنگ چگونه باید تامین و مدیریت شود.

عبدوست اضافه کرد: در مناطقی از پارک ملی کویر، منطقه توران، نایبند، دره انجیری و کالبد بهادران طرح عمرانی برای تامین آب و علوفه برای یوز پلنگ ایرانی فراهم شد که در ادامه فعالیتهای عمرانی طرح بین المللی حمایت از یوز پلنگ آسیایی است.