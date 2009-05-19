انگشت رکابزن تیم ملی بانوان در اردوی تیم ملی شکست!

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تدارکاتی دوچرخه سواران زن کشورمان از روز 19 اردیبهشت ماه و همزمان با برگزاری تور ریاست جمهوری تهران در مجموعه پیست آزادی آغاز شد که ششمین روز از این اردو با یک حادثه بدلیل کم تجربگی رکابزنان همراه شد.

در این روز و در ساعاتی همزمان با مرحله چهارم تور ریاست جمهوری تهران فرزانه شریفی یکی از دوچرخه سواران حاضر در اردوی تیم ملی در اولین دورهای تمرین در پیست آزادی تعادل خود را از دست داد و با برخورد به دیواره مصدوم شد.

مجید ناصری سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این اتفاق همزمان با مصدومیت حسین عسگری در نیمه راه مسیر تهران- قم رخ داده است تا تیم های ملی کشورمان دو رکابزن خود را تا مدتی همراه نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: فرزانه شریفی بدلیل عملکرد خوب خود درمسابقات اخیر دوچرخه سواری کشور به تیم ملی دعوت شد و در اولین اردوی پیست شرکت کرد. در آن روز شریفی همراه با دیگر رکابزنان برای گرم کردن وارد پیست شدند اما در همان دورهای اول بدلیل برخورد با دیواره به زمین خورد.

مربی تیم ملی افزود: این رکابزن کشورمان از ناحیه انگشت اشاره دست راست دچار شکستگی و دست وی گچ گرفته شده است. انگشتان اشاره دست در گرفتن و حفظ برخی تعادلات دوچرخه موثر است و پزشکان نیز با در نظر گرفتن این مسئله فعلا به وی اجازه تمرین نداده اند.

ناصری ادامه داد: حادثه در دوچرخه سواری امری طبیعی است و رکابزنان جوان و بانوان کشورمان نیز بدلیل تجربه کمی که در تمرینات بخش پیست دارند بیشتر دچار این اتفاقات می شوند.

هفته گذشته در نیمه راه از چهارمین مرحله از رقابتهای تور بین المللی ریاست جمهوری تهران حسین عسگری دیگر رکابزن تیم ملی کشورمان بدلیل نقص فنی دوچرخه مصدوم و از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شدید شد.