مديرعامل پرسپوليس حق امضاء ندارد

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته گذشته ازسوي مسوولان باشگاه پرسپوليس اعلام شد براي مشخص شدن وضعيت نهايي بازيكنان اين تيم روزشنبه با آنها تسويه حساب خواهد شد تا كميته فني با فراغ بال بازيكنان مورد نظرخود براي فصل آينده را انتخاب كند. به همين خاطرحجت الله خطيب مديرعامل جديد اين باشگاه پس ازجلسه اي كه با علي پروين وجعفركاشاني داشت، دستورپرداخت حقوقهاي معوقه وپيش قراردادهاي بازيكنان را صادر كرد، اما تلاش اوبراي فراهم كردن اين مبلغ تا صبح روزشنبه بي نتيجه ماند. هرچند تامين هزينه پرداخت حقوق بازيكنان يكي ازدغدغه هاي مديرعامل جديد بود، اما اصلي ترين مشكل اوبه نداشتن حق امضاء درپرسپوليس برمي گردد كه هنوزازسازمان به اوتفويض نشده است. اين مشكل به دليل پرونده شكايت سهامداران قبلي اين باشگاه درديوانعالي كشوربوجود آمده وتا زماني كه راي نهايي اين پرونده اعلام نشود، هيچ سندي ازپرسپوليس دراداره ثبت شركتها به ثبت نخواهد رسيد.

البته يكي ازاعضاي هيات مديره پرسپوليس با رايزني هايي كه انجام داده اين اميدواري را بوجود آورده كه طي هفته جاري مشكل امضاء خطيب نيزحل شود وبازيكنان پرسپوليس بتوانند حقوق معوقه وپيش پرداخت خود را دريافت كنند.