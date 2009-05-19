12 هزار مصوبه در کابینه نهم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعید لو روز سه شنبه در آستانه آخرین سفر هیئت دولت از دور دوم سفرهای استانی به سمنان تصریح کرد: دولت تا آخرین لحظه، فرصت ها را برای خدمت به کشور، مردم و انقلاب مغتنم می داند و برای رسیدن به مطلوبیت ها از هیچ کوششی فروگذار نیست.

وی خاطر نشان کرد: دولت برای حرکت در مسیر صحیح انقلاب، گفتمان امام (ره) و رهبری، ارزش های متعالی اسلام را احیا نمود تا پایه برابری و عدالت گستری و آزادی و کرامت انسانی در خدمت رسانی نهادینه شود.

سعیدلو افزود: افق و نگاه خدمت رسانی دولت در راستای رفع نابرابری ها، کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف در اقصی نقاط کشور است و برای دستیابی به این مهم ایده سفر استانی تدبیری برای نیل به این اهداف است.

وی سفرهای استانی را از موفق ترین راهبردهای مدیریت دولت توصیف کرد و گفت : بکارگیری چنین ایده ای موجب شده کشور به رغم بحران در اقتصاد جهانی، وضعیت مطلوب داشته باشد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: به رغم تحریم های سنگین علیه جمهوری اسلامی، کارگزاران دولت با توانمندی، خرد جمعی و تدابیر ویژه توانستند فضا را مدیریت کنند تا پیامدهای تحریم ها با کمترین گستره بر کشور اثرگذاری داشته باشد و امروز شاهد اعتلای جمهوری اسلامی در همه عرصه ها هستیم.

سعیدلو با اشاره به تخریب ها در فضای انتخاباتی کشور افزود: برخی با سیاه نمایی اوضاع کشور را بحرانی جلوه می دهند و سعی دارند برای گرفتن حتی یک رای با القای ناراستی ها آمارسازی کرده، فضای بانشاط و تحرک و پویایی جامعه را مخدوش نمایند و این ظلم به مردم و کشور است.

معاون رئیس جمهور گفت : یکی از شاخص های سنجش عملکرد دولت ها، شاخص رشد اقتصادی است با بررسی عملکرد دولت نهم،‌ این واقعیت مشخص است که گام های مطلوبی برداشته شده و متوسط نرخ رشد اقتصادی مورد قبول بوده است.

وی یادآور شد: عملکرد عمرانی دولت نهم بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی طی سال 84 تا آذر ماه 87 به بیش از 60 میلیارد دلار رسید که 62 درصد بیشتر از عملکرد 8 ساله دولت گذشته با 27 میلیارد دلار بوده است. همچنین متوسط سالانه نرخ رشد واردات که طی 4 سال 80 تا 83 بیش از 73 درصد بوده، طی سال های 84 تا 87 به 12 درصد کاهش یافته است.

سعیدلو گفت: دولت در راستای توسعه صادرات غیرنفتی طی چهار سال 57 میلیارد دلار بدون احتساب میعانات گازی صادرات داشته است در حالی که مجموع صادرات غیرنفتی طی سه برنامه توسعه در دولت های گذشته 53 میلیارد دلار بوده است.

همچنین براساس آمار بانک مرکزی حجم سرمایه گذاری بهره برداری شده از واحدهای صنعتی از 11 هزار میلیارد تومان در دولت گذشته به 32 هزار میلیارد تومان طی سه سال و نیم فعالیت دولت نهم رسیده که بیش از 21 هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهند.

سعیدلو خاطر نشان کرد: براساس آمار و گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از ابتدای شروع به کار دولت نهم زیر ساخت های اقتصادی در زمینه حمل و نقل نسبت به سال های قبل از رشد فزاینده ای برخوردار است.

«ناوگان هوایی کشور از 98 فروند به 167 فروند افزایش یافته است که رشد 58 درصدی را نشان می دهد. طول راه های احداث شده جاده ای از 8 هزار و 960 کیلومتر به 14 هزار و 417 کیلومتر رسیده، تونل های احداث شده از 5 هزار و 523 کیلومتر به 7 هزار و 115 کیلومتر افزایش یافته، تعداد پایگاه های امداد نجات به 936 پایگاه رسیده است که رشدی معادل 30 درصد نسبت به گذشته را نشان می دهد. همچنین طول راه های روستایی آسفالته از 9 هزار و 14 کیلومتر به 31 هزار و 720 کیلومتر افزایش یافته است.»

سعیدلو گفت : تا کنون قریب 12 هزار مصوبه داشته ایم که بخش اعظم آن اجرایی شده است، امیدواریم مصوبات جدید در زمانبندی اعلام شده در دور سوم سفرها با پیگیری عملیاتی و اجرایی گردد تا کام مردم شیرین شود.

سعیدلو در ادامه با اشاره به سفر هیئت دولت به استان سمنان گفت: طی سال 84 تا 87 با اقدامات دولت تغییرات محسوسی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان صورت گرفته است، نرخ بیکاری استان از 3/11 درصد به 8/8 درصد کاهش یافته است. روستاهای گازرسانی شده تا قبل از دولت نهم 59 روستا بود که هم اکنون به 96 روستا افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد مراکز آموزش عالی تا قبل از دولت نهم 25 مرکز بود که هم اکنون به 50 مرکز رسیده، ضریب نفوذ تلفن ثابت از 36 درصد به 42 درصد و ضریب تلفن همراه دولتی از 11 درصد به 52 درصد، همچنین تعداد کل روستاهای دارای ارتباط تلفنی از 314 روستا به 356 روستا افزایش یافته است.

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در سایر شاخص ها بررسی های عملکردها نشان می دهد که نسبت به گذشته تغییرات خوبی در استان ایجاد شده که در دور دوم سفرها علاوه بر پیگیری روند اجرایی مصوبات دور نخست، دیدار عمومی با مردم، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، روستاییان، مصوبات قابل عرضه در بخش های مختلف برای پیشرفت، عمران و آبادانی سمنان تصویب و اجرایی خواهد شد.