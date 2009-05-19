16 درصد نمازخانه های استان مرکزی نیازمند توسعه هستند

ابراهیم بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، به برنامه های ترویج فرهنگ نماز با مشارکت دستگاههای مختلف اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 6/31 درصد از دانشجویان، 7/54 درصد از دانش آموزان و 7/41 درصد از قشرهای مختلف مردم تحت پوشش برنامه های مختلف ترویج فرهنگ نماز قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته هزار و 100 معلم سوم دبستان استان آموزش عملی نماز دیدند اضافه کرد: با توجه به اینکه در 90 درصد مدارس نماز جماعت اقامه می شود، 412 روحانی و 487 نفر از فرهنگیان نماز را در مدارس مختلف استان اقامه می کنند.

وی اظهار داشت: 80 نمازخانه بین راهی در استان مرکزی وجود دارد که هر ساله نمایندگان این ستاد و دستگاههای ذیربط از این نمازخانه ها بازدید می کنند و در سال جاری نیز ساماندهی نماز اصناف و بازار در دستور کار قرار دارد.

بختیاری با اشاره به اهداف ستاد اقامه نماز در استان گفت: توسعه و ترویج فرهنگ و ارزش نماز فراهم کردن زمینه های لازم برای اقامه نماز، اهتمام مدیران به ترویج و توسعه فرهنگ نماز و ایجاد شرایط مناسب برای اقامه نماز از اهداف این ستاد است.

وی برگزاری 58 جلسه با هدف استفاده از نظرهای کارشناسان و صاحب نظران برای برنامه ریزی فعالیتهای اقامه نماز، برگزاری کارگاههای آموزشی برای ائمه جماعت مدارس، مسابقات های کتابخوانی با شرکت بیش از سه هزار نفر، تالیف نماز، جلسه نقد و بررسی آثار برتر نویسندگان، نشستهای علمی، گفتمان دینی، مسابقه مکاتبه ای ویژه جوانان روستایی و مسابقه قرائت صحیح نماز ویژه کودکان و نوجوانان از فعالیتهای سال گذشته این ستاد است.