آیت الله ملک حسینی در پیامی رحلت آیت الله بهجت را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در پیام تسلیت آیت الله ملک حسینی آمده است: ارتحال تاثر برانگیز مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره) را به ساحت مقدس حضرت ولی الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا و مردم شریف و مسلمان ایران، تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

فقدان این عالم ربانی و وارسته که عمری را در تذهیب نفس و نشر احکام اسلامی سپری کرد، موجب تالم و تاثر حوزه های علمیه و ملت بزرگ ایران شد.

برای آن مرجع فقید غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان و بیت شریف و مقلدین ایشان، صبر و اجر از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم.