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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

آیت الله ملک حسینی در پیامی رحلت آیت الله بهجت را تسلیت گفت

آیت الله ملک حسینی در پیامی رحلت آیت الله بهجت را تسلیت گفت

یاسوج - خبرگزاری مهر: آیت الله سیدکرامت الله ملک حسینی در پیامی رحلت تاسف بار آیت الله بهجت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در پیام تسلیت آیت الله ملک حسینی آمده است: ارتحال تاثر برانگیز مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره) را به ساحت مقدس حضرت ولی الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا و مردم شریف و مسلمان ایران، تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

فقدان این عالم ربانی و وارسته که عمری را در تذهیب نفس و نشر احکام اسلامی سپری کرد، موجب تالم و تاثر حوزه های علمیه و ملت بزرگ ایران شد.

برای آن مرجع فقید غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان و بیت شریف و مقلدین ایشان، صبر و اجر از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم.

کد مطلب 881694

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