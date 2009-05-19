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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۱

تعمیر 20 درصد منابع ذخیره آب روستاهای شهرستان بیرجند انجام شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی بیرجند از شستشو و تعمیر 20 درصد منابع ذخیره آب روستاهای بیرجند خبر داد و گفت: طبق موافقتنامه سال 87 اداره شهرستان 20درصد منابع ذخیره آب روستاهای شهرستان بیرجند را شستشو نماید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد بهدانی ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مخازن آب روستاهای بیرجند، افزود : در اردیبهشت ماه سال جاری شستشوی 13 مخزن مجتمع براکوه با حجم یک هزار و 220 متر مکعب  انجام شده است.

وی اضافه کرد: عملیات فوق با همکاری نیروهای تعاونی آبداران کوثر کویر، آبدار مجتمع براکوه و با نظارت همکاران کنترل کیفی و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی و اداره شهرستان بیرجند صورت گرفته است.

بهدانی همچنین از اهتمام ویژه شرکت مبنی بر تامین آب شرب و بهداشتی سالم برای روستائیان خبر داد و بیان داشت: به طور متوسط ماهیانه 340 مورد تست و آزمون میکروبی و چهار هزار و 800 مورد تست آزمون کلرسنجی از شبکه های آب شرب روستاهای شهرستان بیرجند انجام می شود.

وی عنوان کرد: اجرای عملیات شستشوی مخازن بر اساس دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و طبق برنامه زمان بندی و همچنین تهیه مستندات شامل فیلم، عکس و صورت جلسات مربوطه بوده است.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان بیرجند در پایان خاطر نشان کرد: اداره آب و فاضلاب روستایی بیرجند شستشوی مخازن باقیمانده روستاهای شهرستان را به ترتیب اولویت در دستور کار قرار داده تا روستائیان از آب شرب بهداشتی و سالم بهره مند شوند.

کد مطلب 881707

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