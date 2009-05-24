آمارهای وزارت بهداشت صادقانه نیست

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه آمارهای نادرست مسئولان وزارت بهداشت به مردم انتقاد کرد و گفت: وجود مشکلات دلیل نمی شود با مردم صادق نباشیم و طور دیگری برخورد کنیم.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند؛ افزایش هزینه های پرداختی از جیب مردم باعث شده که میزان دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و درمانی کاهش یابد در صورتی که در دنیا افراد بر اساس بیماریها پول نمی دهند و کم درآمدها نسبت به افراد پولدار هزینه کمتری بابت درمان یک نوع بیماری پرداخت می کنند.

صداقت به موضوع تجهیزات پزشکی و انتقاد وزارت بهداشت از بالا بودن آمار دستگاههای MRI در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت برای اینکه توجیه کند تعداد این دستگاهها در حال حاضر بالاتر از حد نیاز کشور است به کشورهای اروپایی و آمریکایی استناد می کند.

آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد به ازای هر یک ‌میلیون نفر جمعیت در اتحادیه اروپا 7/7 دستگاه MRI فعال است و بیش از 2 هزار و 250 دستگاه در این کشورها مشغول به کار است.این رقم در کشور کانادا به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 5 دستگاه MRI است و به طور میانگین 23 بیمار روزانه از این دستگاهها استفاده می کنند.

اگر بخواهیم به این آمار استناد کنیم باید در ایران حدود 600 دستگاه MRI وجود داشته باشد در حالی که حدود 95 دستگاه موجود است که نیمی از آنها در تهران فعال است عبدالرسول صداقت

رئیس انجمن رادیولوژی ایران با استناد به همین آمار گفت: اگر بخواهیم به این آمار استناد کنیم باید در ایران حدود 600 دستگاه MRI وجود داشته باشد. در حالی که حدود 95 دستگاه موجود است که نیمی از آنها در تهران فعال است.

بر اساس یکی از آیتمهای سازمان جهانی بهداشت برای تعیین شاخصهای سلامت در کشورها، حداکثر هزینه های سالانه یک شخص برای درمان بیماری نباید بیش از 40 درصد درآمد او باشد. اما درصد بالایی از مردم کشورمان وقتی دچار یک بیماری سنگین و سخت می شوند مجبورند تمام زندگی خود را خرج درمان کنند و اگر درمان ادامه یابد امکان تهیه هزینه های آن را ندارند.

صداقت با عنوان این مطلب که نیازهای خودمان را برای حوزه سلامت تعریف نکرده ایم اظهارداشت: تنها وزارت بهداشت نیست که می بایست این نیازها را تعریف کند بلکه بیمه ها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای پزشکی نیز باید وارد کار شوند و با یکدیگر به تعریف نیازها بپردازند.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران به استناد آمار کشور کانادا گفت: در حال حاضر 95 دستگاه MRI داریم که با توجه به جمعیت 75 میلیونی کشور به ازاری هر یک میلیون نفر 2/1 دستگاه MRI داریم که با این احتساب اگر بخواهیم با این تعداد دستگاه به اندازه آمار کانادا بیمار داشته باشیم باید روزانه 92 بیمار از دستگاههای MRI استفاده کنند اما در حال حاضر به طور میانگین بین 40 تا 50 بیمار می توانند از دستگاههای MRI در کشور استفاده کنند.

صداقت تاکید کرد: اگر می خواهیم مثل کانادا روزانه 23 بیمار از دستگاههای MRI استفاده کند باید تعداد آنها 4 برابر شود اما مسئولان وزارت بهداشت چون نیازسنجی نکرده اند عنوان می دارند بیش از نیازمان دستگاه تصویربرداری داریم که این آمار درست نیست و نباید به این صورت با مردم برخورد شود.