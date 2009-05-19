سکوی حفاری نیمه شناور ایران البرز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، جواد قناعت ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر مازندران در استانداری با اشاره به پیگیری های مستمر استانی روند انجام پروژه های مصوبات را خوب ارزیابی کرد.

وی از افتتاح سکوی نیمه شناور ایران البرز با حضور یکی از مسئولان کشوری در هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: این سکو بزرگترین سکوی حفاری در خاورمیانه بوده که تا عمق هزار متر امکان حفاری دارد.

قناعت بازدید از سد البرز، افتتاح پل درون شهری و بیمارستان 372 تختخوابی آیت الله روحانی بابل را از جمله پروژه های افتتاحی هفته آینده استان ذکر کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران ادامه داد: عملیات اجرایی احداث مدارس شبانه روزی شهرهای رامسر، ساری، بهشهر، شیرگاه و بندپی با 45 میلیارد ریال اعتبار و هنرستانهای فنی و حرفه ای در شهرهای نور، فریدونکنار، بابل و چالوس با 60 میلیارد ریال اعتبار طی هفته آینده آغاز می شود.

وی افزود: احداث مدارس شبانه روزی نکا و عباس آباد از مصوبات سفر دولت به استان بوده که به زودی اجرایی می شود.