هیچکس از هندبال کرمان حمایت نمی کند/ از تلاش بیهوده خسته شدم!

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهردرخصوص وضعیت این تیم گفت: خبری از وضعیت نهایی تیم هیئت هندبال کرمان ندارم و تصمیم گیری در خصوص شرایط حضور یا ماندگاری این تیم در لیگ را برعهده متولیان تربیت بدنی استان گذاشته ام.

وی تصریح کرد: با گذشت چهارماه از پایان لیگ برترهندبال همچنان در انتظار تسویه حساب های مالی سال گذشته تیم هستیم. بطوریکه بیش از 180 میلیون تومان از مطالبات سال گذشته کادر فنی و بازیکنان هنوز پرداخت نشده و هیچ اقدامی تاکنون در این زمینه انجام نشده است.

مربی تیم هیئت هندبال کرمان خاطرنشان کرد: ما بیش از هفت سال است با همین وضعیت در استان کرمان تیم داری کرده ایم و حتی از تمامی اعتبار شخصی، وجهه اجتماعی، اداری و مالی خود برای این تیم خرج کرده ام. دیگر از این تلاش بیهود برای تغییر دادن این وضعیت خسته شده و بریده ام!

وی ادامه داد: هیچ کس یا هیچ نهاد وسازمانی حاضر به حمایت از تیم هیئت هندبال کرمان برای ماندگاری در لیگ نیست و نمی دانم چه بر سر سرنوشت این تیم باسابقه در هندبال کرمان خواهد آمد.

اخگرتاکید کرد: تیم هندبال کرمان پیش از این تحت حمایت شهرداری کرمان بود اما همیشه با مشکلات مالی دست به گریبان بودیم. این تیم در کرمان شناخته شده است اما هیچ سازمانی حاضر به کمک به این تیم نیست تا تیم هیئت هندبال کرمان در آستانه تعطیلی قرار گیرد.

وی به شایعاتی مبنی بر واگذاری این تیم به تربیت بدنی جیرفت اشاره کرد و افزود: با واگذاری امتیاز این تیم به جیرفت بازهم شاهد مشکلات مالی تیم خواهیم بود. زیرا این شهر نیز اسپانسری برای حمایت از رشته هندبال ندارد و در نهایت تیم با سرمایه ای اندک برای حضور در لیگ دچار مشکلات مالی خواهد شد.

اخگر در خصوص همکاری با دیگر تیم های هندبال ایران گفت: قطعا بازیکنان تیم برای پیوستن به دیگر تیم های هندبال مشکلی ندارند اما خود من اگر تیمی تمایل به همکاری داشته باشد حاضرم برای رشد و توسعه هندبال کمک کنم.