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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تولید نانو دارو برای آبزیان توسط محققان کشور

تولید نانو دارو برای آبزیان توسط محققان کشور

مدیر عامل شرکت نانو الوند آراد از تولید نانو دارو برای آبزیان توسط محققان کشور خبر داد و گفت: این داروها با استفاده از نانوذرات نقره تولید شدند.

نادر قهرمان تبریزی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر به ویژگیهای نانو نقره اشاره کرد و افزود: این نانو ذرات دارای خاصیت ضد میکروب است و از رشد و تکثیر میکروارگانیسمها جلوگیری می کند. 

وی با تاکید بر اینکه این دارو برای آکواریومها قابل استفاده است، اظهار داشت: این دارو قادر به از بین بردن بیشتر باکتریها و ویروسها است به طوری که اضافه کردن چهار قطره از آن در یک لیتر آب موجب تلف شدن ماهیهای آکواریوم نمی شوند.

مجری طرح با تاکید بر اینکه این دارو در آزمایشگاه تولید شده است، ادامه داد: مطالعات فاز آزمایشگاهی نشان داد که این دارو از ایمنی مناسبی برخوردار است و هیچ اثر منفی بر روی ماهی ندارد.

کد مطلب 882121

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