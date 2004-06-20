گروه موسيقي "دستان" و "سعيد شنبه زاده" به ايران مي آيند

" رامين صديقي" مدير عامل نشر موسيقي "هرمس" و عضو هيات مديره انجمن موسيقيدانان نياوران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: گروه موسيقي " دستان" به سرپرستي "حميد متبسم"، مردادماه امسال در كاخ نياوران به اجراي قطعات موسيقي سنتي مي پردازد. البته در حال حاضر مشغول يافتن اسپانسر براي اين گروه هستيم،چون اعضاي آن در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكايي پراكنده هستند.

وي در ادامه درمورد كنسرت " سعيد شنبه زاده" موسيقيدان محلي ايراني كه كنسرت هاي متعددي را در كشورهاي مختلف دنيا برگزار كرده است،گفت: اين هنرمند در هفته دوم يا سوم مردادماه در كاخ نياوران تهران به اجراي موسيقي بوشهر مي پردازد. اين برنامه ها با همكاري انجمن موسيقيدانان نياوران و نشر موسيقي هرمس برگزار خواهد شد.