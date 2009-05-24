برخی قضات در شهرستانها توجهی به سیاستهای حبس زدایی ندارند

دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر آشنایی قضات سراسر کشور با سیاستهای قوه قضائیه گفت : این امر مورد تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی نیزهست. چراکه در برخی شهرستانها قضات به این سیاستها توجه ای ندارند و احکامی صادر می کنند که با سیاستهای قضائی همچون حبس زدایی و قضا زدایی در تضاد است.

این اظهارات در حالی از سوی دکتر بهرامی بیان می شود که آیت الله هاشمی شاهرودی چندی پیش در جمع روسای دادگستری سراسر کشور، از بی توجهی قضات در اجرای سیاستها انتقاد کرده و عنوان داشته است : اکثر قضات در شهرستانها توجهی به سیاستهای مصوب ندارند به نوعی که حتی برخی از قضات دلشان می‌خواهد همه را به زندان بیاندازند .

رئیس قوه قضائیه به پرونده ای اشاره کرده که دانشجویی که از خانه پدرش برنجی را که ارزش 6 هزار تومانی داشته را برداشته به دو سال حبس محکوم می کنند و این ظلم است.

هاشمی شاهرودی به روسای دادگستریها در نامه‌ای تاکید کرده است که قضاتی که حبس را بر سایر مجازاتها ترجیح می دهند از بخش کیفری به حقوقی منتقل کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است: قضات باید با حفظ آزادی مشروع، حقوق شهروندی، نقش اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دستگاه قضایی بیشتر آشنا شوند؛ زیرا قوه قضائیه جمهوری ایران اسلامی قائل به شرع است و همه کار می‌تواند بکند به جز اجرا.

در برخی شهرستان ها قضات به سیاست های حبس زدایی توجه ای ندارند و احکامی صادر می کنند که با سیاست های قضائی همچون حبس زدایی و قضا زدایی در تضاد است بهرامی

قاضی دیوان عالی کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه سیاست های حبس زدایی باید در غالب قانون دیده شود تصریح کرد: تا زمانی که سیاستهای قضائی همچون حبس زدایی در غالب قانون ارائه نگردد، قضات نمی توانند در صدور حکم بر خلاف قانون فعلی عمل کنند.

بهرامی خاطر نشان کرد: در صورتیکه اگر با وجود قانونی شدن سیاستهای حبس زدایی،برخی از قضات باز هم زندان را بر هر مجازات دیگر ترجیح دهند به طور حتم با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این قاضی دیوانعالی کشور همچنین بر کاهش عناوین مجرمانه تاکید کرد و گفت: بیش از 2 هزار عنوان مجرمان در قوانین داریم، اما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که این عناوین کاهش یابد چراکه بسیاری از اموری که در بسیاری از کشورها و بر اساس مبنای فقهی ما جرم نیست در مقررات خود به عنوان جرم شناخته ایم و این به معنای گسترش مجازات حبس است گرچه اقتضا می کند برای برخی مجرمان مجازات حبس از نوع شدید آن را اعمال کنیم.

بهرامی ، همچنین بر حساسیت رئیس قوه قضائیه در برخورد با قضات متخلف اشاره کرد و گفت : قضات متخلف از مجازات مستثنی نیستند و در صورتیکه در روند قضاوت خود مرتکب تخلفی شوند به طور حتم طی فرایندی در دادسرای انتظامی قضات با آنان برخورد خواهد شد.