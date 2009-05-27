همسویی خطرناک اوباما و نتانیاهو / پنهان کردن توافقات از رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اطلاعاتی که از این نشست به رسانه ها درز پیدا کرده بیانگر آن است که واشنگتن و تل آویو به دیدگاههای مشترکی حداقل پشت پرده در رابطه با مسائل مورد توجه دو طرف دست یافته اند.

به نحوی که هر طرف آنچه را مورد توجه طرف دیگری بود مطرح و از پرداختن به مسائل مورد اختلاف در رسانه ها امتناع ورزیدند.

یکی از مهمترین این مسایل طرح صلح اوباما برای خاورمیانه بود ؛ بر اساس اطلاعاتی که در رسانه ها از جمله رسانه های صهیونیستی بر روی آن تاکید شد این بود که اوباما هرگز به این مسئله نپرداخت و حتی در رابطه با آنچه که قرار است در قاهره در این رابطه سخن بگوید نیز با نتانیاهو سخن نگفت.

اوباما برای عدم ورود به مسایل تنش زا حتی در رابطه با قدس و شرایط آن نیز سخن نگفت.

به گفته افرادی که در این نشست حضور داشتند اوباما حتی تلاش کرد از توجه به مسئله فلسطین و پرداختن زیاد به حل و فصل این مسئله نیز امتناع ورزیده تا خاطر میهمانش مکدر نشود.

در عین حال اوباما در این نشست سعی کرد دو موضع را دقیقا به طرف صهیونیستی اعلام کرد، اول اینکه دولتش قصد مذاکره با ایران را داشته ودر عین حال بر اهمیت عدم انجام عمل دیوانه واری توسط اسرائیل علیه ایران تاکید کرده و این دو مسئله را بارها تکرار کرد.

آنچه که در رابطه با پرونده فلسطین بین دو طرف رد و بدل شد را می توان چنین خلاصه کرد:

1- اختلافات درونی فلسطینی اجازه اجرای طرح دو دولت را نمی دهد از اینرو باید همه حمایت ها به سوی کرانه باختری رهسپار شود و این منطقه مورد حمایت قرار گیرد.

2- اطلاعات و گزارش هایی که حکایت از ابتکار صلح جدید اوباما دارد همگی گزارش هایی بود که توسط دستیاران عبد الله دوم پادشاه اردن تهیه و منتشر شده است.

3- نتانیاهو گرچه در مقابل خواست آمریکا در مورد پرونده ایران عقب نشینی کرد اما سعی کرد در سخنانش خود را اینگونه نشان ندهد ، او در این نشست اعلام کرد به دولت اوباما شش ماه مهلت می دهد تا پرونده ایران را حل و فصل کند و گرنه بعد از آن اسرائیل خود دست به کار خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان در بیلان نتایج متقابل این نشست ، نتانیاهو برنده این نشست بود. زیرا اوباما هرگز نتوانست از نتانیاهو زمان مشخصی را بعنوان موعد پایان بحران فلسطین و آغاز اجرای راه حل دو دولت بگیرد این در حالی است که نتانیاهو توانست موعد زمانی مشخصی را از اوباما برای حل پرونده ایران بگیرد.

با توجه به نتایج این گفتگوها مقرر شد دو گروه کاری از سوی آمریکا برای پرداختن به مسایل مورد توجه دو طرف تشکیل شود. یکی از گروه ها به ریاست جورج میشل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا پرونده خاورمیانه را دنبال خواهد کرد.

دومین گروه کاری نیز که ریاست آنرا جیمس جونز مشاور امنیت ملی آمریکا به عهده گرفته پرونده ایران را دنبال کرده و نتایج آنرا به اطلاع طرف صهیونیستی برساند.

دو طرف همچنین از فرایندها و نتایجی که خاورمیانه شاهد آن است ابراز نگرانی کردند.

یکی از مهمترین نگرانی های آمریکا و رژیم صهیونیستی احتمال پیروزی قاطع جریان 8 مارس در انتخابات پارلمان لبنان است که به معنای سقوط دولت سنیوره و گروه همسو با آمریکا در لبنان ـ جریان 14مارس ـ است.

دیگر نگرانی صهیونیستها و آمریکا توانمندی های فن آوری جمهوری اسلامی ایران بخصوص در زمینه توان موشکی است.

احتمال فروپاشی دولت سلام فیاض و به تبع آن تشکیلات محمود عباس در رام الله نیز دیگر دغدغه دو طرف بود.

این نگرانی ها باعث شد تا نخست وزیر رژیم صهیونیستی سئوالات چندی را از طرف آمریکایی پرسیده و از رهبر کاخ سفید خواستار پاسخ شود: اولین سئوال در مورد نحوه انجام مذاکره با سوریه بود، دغدغه اصلی دولت نتانیاهو ـ لیبرمن این است که این مذاکرات چگونه خارج از چارچوب اصل زمین در مقابل صلح انجام گرفته و همچنین فلسطینیان را هم به مذاکره خارج از چارچوب راه حل دو دولت ، مجبور سازند.

دومین دغدغه صهیونیستها بازتاب های صعود قدرتمندانه جریان 8 مارس به قدرت در لبنان و نحوه واکنش صهیونیستها به آن است.

دیگر پرسش صهیونیستها نحوه تعامل با گروه های مقاومت در نوار غزه است بخصوص که راهبرد نظامی نیز بعد از جنگ شکست خورده 22 روزه دیگر از طرفداران چندانی برخوردار نیست.

نحوه برخورد با افزایش روز افزون توان و فنآوری در جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر دغدغه هایی بود که نتانیاهو آنرا به کاخ سفید برد به گفته نتانیاهو موشک های دور برد ایران تنها تهدیدی نیست که رژیم صهیونیستی از آن ابراز نگرانی می کنند بلکه امروز در کنار برنامه های هسته ای بزرگترین خطر ، تسلیحات سبکی است که ایران موفق به تولید آن شده است واکنون به خطری برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

در این نشست دو طرف به توافق رسیدند که نتانیاهو روند مذاکرات سازش را با سوری ها همزمان با مذاکرات با فلسطینیان آغاز کند اما در این چارچوب رژیم صهیونیستی با چالش های چندی مواجه است:

1- صهیونیستها دیگر حاضر نیستند مذاکرات را در چارچوب اصل مذاکرات سابق انجام دهند و در مقابل سوری ها هم حاضر نیستند در چارچوب جدید آن صلح برابر صلح با صهیونیستها مذاکره کند.

2- این دشواری در مورد فلسطینیان هم صدق می کند وبسیار دشوار است که فلسطینیان هم حاضر باشند مذاکرات را در چارچوب صلح در برابر صلح بپذیرند.

به اعتقاد کارشناسان گرچه صهیونیستها موفق شدند بیش از گذشته همسویی آمریکا را با خود داشته باشند اما آنچه که در خاورمیانه رخ می دهد با آنچه که در کاخ سفید توافق می شود تفاوت های زیادی دارد و رژیم اسرائیل نخواهد توانست شکست هایی را که در خاورمیانه متحمل شده از طریق حمایت آمریکا و رژیم های عربی جبران کند ، زیرا زمان این نوع موفقیت ها به سر رسیده است.