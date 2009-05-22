شهید سرلشکر بروجردی ؛ سردار و ناجی کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید محمد بروجردی در سال 1333 در روستای "درّه گرگ" از توابع بروجرد دیده به جهان گشود. وی در 6 سالگی پدرش را ازدست داد و به همراه مادر به تهران مهاجرت کرد و در تهران بنا به شرایط مادی خانواده تحصیل را با کار توأمان تجربه نمود.شهید بروجردی درسال 1355 به همراه چند نفر به سوریه رفت و درآنجا با شخصیت روحانی برجسته لبنان «امام موسی صدر» از نزدیک آشنا شد و با گذراندن دوره های آموزش نظامی و چریکی نزد« شهید چمران» و «شهید محمد منتظری» پس از دو ماه به ایران بازگشت.

شهید بروجردی در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی در پوشش یک جوان تشک دوز در چهار راه سیروس تهران ضمن امرار معاش فرماندهی بزرگترین گروه مسلحانه مبارز علیه رژیم طاغوت را بر عهده داشت. وی در سال 1356 با همکاری دوستان خود فعالیتهای نظامی فراوانی علیه رژیم پهلوی انجام داد و در قالب «گروه توحیدی صف» چندین قرارگاه پلیس را خلع سلاح کرد. وی هنگام بازگشت امام خمینی(ره) به وطن از سوی شهید بهشتی به عنوان مسؤل حفاظت کمیته استقبال انتخاب شد و از فرودگاه تا مدرسه علوی محافظت از جان امام(ره) را برعهده گرفت.

شهید بروجردی یکی از 12 بنیانگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که نخستین گردان 1 و 2 سپاه را تشکیل و آموزش داد و با آغاز بحران پاوه این دو گردان توانستند بازوان انقلاب نوپای اسلامی در بحرانهای اولیه باشند.

شهید بروجردی با آغاز غائله کردستان به عنوان فرمانده عملیات، تمام تحرکات ضد انقلاب را با تیزبینی زیر نظر گرفت به گونه ای که نقش وی در رهایی مردم مظلوم کردستان از ستم لیبرالها و گروهکهای ضد انقلاب بر هیچکس پوشیده نیست.

در شرایطی که منافقین در سال 58 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اغواگری افکار عمومی مردم کردستان، این منطقه را در اختیار گرفته و جمهوری اسلامی را که با خواست مردم پایه گذاری شده بود به عنوان نظام تبعیض و خشونت معرفی کرده بودند، شهید بروجردی در کنار نیروهای فداکار ارتش و سپاه برای رهایی این منطقه با توجه به ویژگیهای قومی و مذهبی آن دست به ابتکاراتی زد که منجر به پاکسازی منطقه از لوث وجود منافقین و آزادی کردستان شد.

خدامحوری، اخلاق مداری، درک محرومیت و اعتماد به مردم کردستان و نوع جهان بینی وی که متأثر از تبعیت پذیری ایشان از حضرت امام(ره) بود را می توان یکی از عوامل مقبولیت این فرمانده دوران دفاع مقدس در میان مردم کردستان برشمرد. این بینش باعث شد که شهید بروجردی بزرگترین اتفاق را در کردستان خلق کند و در زمانی که برخی کردستان را سرزمین سوخته می خواندند حضور در کردستان را بالاترین خدمت بداند.

اعتماد شهید بروجردی به مردم کردستان و مسلح کردن آنان برای ریشه کن کردن فتنه منافقین و حل بحران این مناطق مهمترین رمز موفقیت و ماندگاری نام و یادش در قلب و زبان مردم منطقه است چرا که وی معتقد بود تنها مردم کردستان می توانند از این منطقه دفاع کنند نه کسانی که از تهران و یا شهرهای دیگر می آیند.

جمهوری اسلامی ایران با فرماندهی شهید بروجردی توانست با پیاده کردن یک تئوری امنیتی بومی و مشارکت مردم کردستان به مهمترین دستاورد امنیتی خود دست پیدا کند که به پیدایش "سازمان پیشمرگان کرد مسلمان" انجامید؛ گروهی که دلاوریها و خدمات شایان آنان از خاطره مردم ایران و کردستان پاک نخواهد شد.

درسایه مجاهدت و پایمردی رزمندگان ایران از هر قوم و مذهب و طایفه یکی از جلوه های بارز وحدت بین مسئولان در کردستان بروز کرد و به درستی امنیت فعلی کردستان را می توان مرهون راهبرد اعتماد به مردم، افشای فتنه دشمنان و آگاهی از حقیقت جمهوری اسلامی ایران خواند و این مسئله را می توان با مقایسه وضعیت امنیت مناطق کردنشین عراق و ترکیه با کردستان ایران و تفاوت راهبردها و نگاههای حکومت ها به راحتی دریافت.

با یادآوری دلاوریهای رزمندگان درتثبیت انقلاب اسلامی ایران و پیروزی درهشت سال جنگ تحمیلی می توان ازگسست تاریخی بین حماسه های شهدا و فرزندان ملت، جلوگیری کرد چراکه این گسیختگی آسیب اساسی به امنیت ملی کشور وارد می کند.

سردار سرلشکر شهید محمد بروجردی فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب و شمال غرب، یکی از صدها شخصیت تأثیرگذار دوران دفاع مقدس است که الگو برداری از رفتار و سلوک اخلاقی آنان در جذب قلوب مردم می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور در بحث مدیریت فرهنگی، امنیتی و اجتماعی باشد.

شهید بروجردی که به گواه همرزمانش درمباحث نظامی و سیاسی دارای قوه تحلیل دقیقی بود در طول فعالیتهایش پس از پیروزی انقلاب اسلامی گمنام و بی ادعا در مسؤلیتهای مختلفی چون فرمانده سپاه منطقه هفت، قائم مقام قرارگاه حمزه و فرمانده تیپ ویژه سیدالشهدا(ع) که خود بنیانگذار آن بود خدمات شایسته و ارزشمندی ارائه داد و سرانجام در اول خرداد 1362 هنگامی که برای پاکسازی «مهاباد» می رفت در اثر انفجار مین به دیار حق شتافت.