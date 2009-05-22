برای رسیدن به دوبنده تیم ملی با تمام وجود تمرین می کنم

جعفر قاسمی قهرمان وزن 74 کیلو گرم رقابتهای انتخابی تیم ملی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: با وجود اینکه قهرمان ایران شده بودم اما با تصمیم کادر فنی باید در مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم ملی شرکت می کردم.
وی گفت: به همین دلیل تمرینات جدی تر خود را زیر نظر مربیان زادگاهم دنبال کردم و با آمادگی کامل در رقابتهای انتخابی تیم ملی حاضر شدم.
قاسمی تصریح کرد: بدنبال این هستم که در مرحله پایانی رقابتهای انتخابی تیم ملی حضور درخشانی را داشته و کشتی های زیبایی را به نمایش بگذارم.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به افتخار پوشیدن دوبنده تیم ملی با تمام وجود تمرین کرده و از هیچ کوششی فروگذار نمی کنم.
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