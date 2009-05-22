به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مراکشی الجامور، هدف از برگزاری همایش بینالمللی "همزیستی بین ادیان؛ چالشهای فرهنگی بینالمللی معاصر" بررسی روابط طبیعی میان ادیان طی دورههای مختلف تاریخی است.
در این همایش گذشته و آینده گفتگوی ادیان و پاسخگویی به چالشهای معاصر مورد بررسی قرار میگیرند.
چالشهای همزیستی مسالمتآمیز میان ادیان، آزادیهای دینی، مسئله هجرت با بررسی ابعاد مختلف فرهنگی، دینی و اقتصادی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش به شمار میروند.
این همایش از سوی آموزشگاه عالی اصول دین وابسته به دانشگاه الزیتونه تونس با همکاری مؤسسه علمی آلمان از 7 تا 9 اکتبر (15 تا 17 مهر) برگزار میشود.
نظر شما