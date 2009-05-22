حمایت انفرادی نمایندگان اصولگرا در صورت عدم اعلام موضع فراکسیون

حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل و زمینه های سکوت فراکسیون اصولگرایان مجلس در تعیین مصداق انتخابات ریاست جمهوری گفت: معتقدم که فراکسیون تاکنون در مورد انتخابات و مصادیق آن، سکوت نکرده است و اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان علنا از احمدی نژاد حمایت کرده اند.

وی افزود: بحث بر سر این موضوع است که فراکسیون، رسما و در صحن مجلس، بیانیه ای برای تعیین مصداق بدهد یا خیر.

سبحانی نیا اظهار داشت: روز یکشنبه، در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان این بحث خاتمه خواهد یافت ولی حتی اگر در این جلسه هم بر سر تعیین مصداق، توافق صورت نگیرد، نمایندگان اصولگرای حامی احمدی نژاد به صورت انفرادی در شهرستانها و شهرها حمایت از وی را به عنوان گزینه انتخاباتی اصولگرایان تبلیغ خواهند کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد مخالفت دکتر لاریجانی رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اکثریت با اعلام موضع انتخاباتی فراکسیون اصولگرایان گفت: مخالفت لاریجانی به طور صریح ابراز نشده و این تنها برداشت برخی از نمایندگان است. البته آقای لاریجانی باید جمع‌بندی نظرات فراکسیون را مطرح کند و اگر اکثریت فراکسیون اعلام موضع و تعیین مصداق کند، لاریجانی هم مکلف است که اعلام موضع کند.