دولت آمادگي كامل براي همكاري با مجلس براي بررسي برنامه چهارم دارد

مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با اشاره به ارجاع برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس گفت: اميدوارم مجلس بتواند تا شهريورماه سالجاري كار بررسي برنامه را به اتمام برساند تا سازمان مديريت بتواند بودجه سال 84 را براساس برنامه فوق بنويسد.

محمد كردبچه با بيان اين مطلب كه نوشتن بودجه سال 84 براساس برنامه سوم توسعه امكان پذير نيست افزود: دولت آمادگي كامل دارد تا براي رفع ايرادات و ابهامات وارده به برنامه چهارم با مجلس همكاري كند تا بررسي آن هرچه سريعتر در مجلس به اتمام برسد و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز براساس آن بودجه سال 84 را تنظيم كند.

وي با تاكيد براين كه تنها نگراني سازمان مديريت و برنامه ريزي از ارجاع برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم تنظيم بودجه سال 84 است، بار ديگرتاكيد كرد: براي سازمان مديريت و برنامه ريزي فرقي نمي كرد كه برنامه چهارم در مجمع يا در مجلس بررسي و نهايي شود، زيرا نكته مهم براي ما اين است كه برنامه چهارم نهايتا تا شهريور ماه سالجاري به اين سازمان تحويل داده شود.

كردبچه درپايان با شاره به جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: وقتي شوراي نگهبان براساس اصل 112 قانون اساسي اعلام كرد كه چون مجلس ششم روال قانون گذاري را براي ارسال برنامه از مجلس به مجمع را طي نكرد، مجمع نبايد آنرا بررسي كند برهمين اساس نيز در پايان جلسه راي گيري صورت گرفت كه اكثريت بر ارجاع برنامه از مجمع به مجلس راي دادند.