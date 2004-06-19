اساسنامه صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور كشور تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، براساس راي گيري روز دوشنبه مورخ 18 خردادماه جاري و در راستاي مجمع عمومي موسس " صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور كشور"كه با حضور 22 نفر از مديران عامل اتحاديه هاي مرغداران كشور تشكيل شد اساسنامه صندوق مورد تصويب قرار گرفت .و مديران و بازرس صندوق انتخاب گرديدند .

بر اساس اين گزارش ، طبق قانون تجارت ، تا تاريخ مذكور هر يك صاحبان سهام حداقل 35 درصد از سرمايه تعهد شده به صندوق را تاديه نموده اند و 65 درصد مابقي نيز بايد در مدت مقرر تاديه شود.

اين در حالي است كه سرمايه گذاري دولت در اين گونه صندوق ها طبق مصوبه هيئت دولت حداكثر به ميزان 49 درصد سهام است كه در صورت تمايل تشكل هاي بخش خصوصي عضو صندوق ، اين سهم با سرمايه گذاري بيشتر آنها قابل كاهش است .



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