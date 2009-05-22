قدیمیترین مسجد میشیگان آمریکا هفتاد ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، مهدی علی رئیس انجمن مسلمانان آمریکایی گفت: این مؤسسه تاریخی مرکز رشد جامعه مسلمانان و نهادهای اسلامی در سراسر ایالات متحده بوده است.

مسجد انجمن مسلمانان آمریکایی در سال 1937 تأسیس شد و قدیمی‌ترین مسجد میشیگان است.

علی افزود: انجمن مسلمانان آمریکایی یکی از قدیمی‌ترین مساجد و سازمانهای اسلامی نه تنها در ایالت میشیگان، بلکه در سراسر آمریکای شمالی است و از زمان تأسیس از سوی کارگران لبنانی- سوریهای یک کارخانه، این مسجد به یکی از مهمترین بخشهای جامعه اسلامی تبدیل شده است.

این مسجد نقشهای مختلفی برعهده داشته که این نقشها نه تنها دینی و معنوی بلکه خدمات اجتماعی چون ارائه مشاوره به خانواده‌ها برای رویارویی با مشکلات خود بوده است.

این انجمن همچنین ارتباط نزدیکی با والدین داشته تا آنها بتوانند ابزارهای ضروری را برای کودکان و جوانان خود فراهم کنند تا آنها در دام آسیبهایی چون خشونت، مخدر و سایر رفتارهای مخرب گرفتار نشوند.

آموزش بسیاری از خدمات این انجمن و مسجد آن را تحت‌الشعاع قرار داده است، چرا که این مسجد دو مدرسه برای آموزش زبان عربی و مطالعات اسلامی و قرائت قرآن دارد.

مقامات این مسجد تصدیق کردند که این مسجد نقش محوری در از بین بردن تفرقه و نزدیکیهای بین ادیان ایفا کرده است.

رئیس انجمن مسلمانان آمریکایی گفت که فکر می‌کنم این انجمن یکی از مهمترین انجمنهای دیترویت است که با سایر مراکز و سازمانهای اسلامی برای یاری مسلمانان آمریکایی فعالیت می‌کند.

این مسجد برنامه‌های گشایش درها، سمینارهای محلی، توزیع کتابهای اسلامی و آموزش به مردم درباره اسلام حقیقی را برگزار کرده و از گروههای غیر مسلمان برای دیدار از مسجد دعوت می‌کند.

انجمن مسلمانان آمریکایی همچنین با سازمانهای ملی و جهانی انساندوستانه برای جمع کردن کمک، غذا و سایر تجهیزات برای فقرا و قربانیان بلایای طبیعی همکاری می‌کند و در ماه مبارک رمضان نیز روزی را به دعوت از غیرمسلمانان برای شرکت در ضیافت افطاری اختصاص می‌دهد.