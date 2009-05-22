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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

نجابت در گفتگو با مهر:

فراکسیون اکثریت مجلس نامزد معرفی کند/ لاریجانی اعلام نظر کند

فراکسیون اکثریت مجلس نامزد معرفی کند/ لاریجانی اعلام نظر کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است فراکسیون اکثریت مجلس باید از یک نامزد در عرصه انتخابات آینده اعلام حمایت کند.

دکتر حسین نجابت، عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سکوت این فراکسیون در خصوص تعیین مصداق در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: فراکسیون اصولا در همه جای دنیا یک تشکل ذاتا  "سیاسی" است و به نظرم باید حتما در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست جمهوری، اعلام موضع صریح  و تعیین مصداق کند.

 وی در عین حال گفت : البته مسئله ای که وجود دارد این است که چون در مجلس هشتم، برخلاف مجالس دیگر، رئیس مجلس، رئیس فراکسیون اکثریت هم هست، شاید بهتر باشد آقای لاریجانی از موضع رئیس فراکسیون اعلام نظر کند نه از موضع رئیس مجلس .

کد مطلب 882473

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