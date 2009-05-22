به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیوهلند، پیش از این پارلمان از نخستوزیر خواسته بود از دالایی لاما رهبر بودائیان جهان استقبال کند اما کابینه نیز پس از آن تصمیم گرفت وزیر امور خارجه به استقبال دالایی لاما برود.
دولت هلند اعلام کرده حضور نخست وزیر هیچ سودی دربرنخواهد داشت جدا از اینکه به روابط با چین صدمه میزند.
بالکنده در پاسخ به مخالفان این تصمیم اظهار داشت: این مسئله تنها به منافع اقتصادی باز میگردد. چنین دیداری میتواند به گفتگو با چین در رابطه با مسئله حقوق بشر نیز صدمه بزند.
نمایندگان مخالف از حزب سبز هلند دولت را به تعظیم در مقابل فشارهای چین متهم کردند.
دالاییلاما همچنین قرار است طی روزهای 29 تا 31 می ( 8 تا 10 خرداد) به دانمارک سفر کند و به دنبال اعلام قبلی قرار است نخست وزیر دانمارک با رهبر بودائیان جهان دیداری داشته باشد.
پکن دالایی لاما را مخالفگرای بیمنطق میداند که میخواهد تبت را به عنوان بخشی از جمهوری خلق چین از کشور جدا کند. به همین منظور چین همواره از شیوههای دیپلماتیک خود استفاده میکند تا مانع انعکاس هرگونه پیامی درباره تبت شود.
این درحالی است که دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت همواره تأکید دارد که صرفا به دنبال حقوق مردم تبت چون آزادی دینی و خود مختاری فرهنگی است.
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