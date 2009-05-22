به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات راتلج، معرفی ادیان چینی نقطه ایده‌آلی برای دانشجویانی است که علاقمند به کاوش در سنتهای دینی چین هستند. این کتاب به عنوان یک مقدمه طیف کامل تاریخ دینی چین را از میراث دینی چند وجهی پیش از دوران مدرن چین تا آداب ادیان مختلف در چین امروز و همچنین گسترش و نفوذ ادیان چینی در سراسر دنیا پوشش می‌دهد.

ماریو پوکسکی استاد با تجربه ادیان چینی به کاوش سه سنت دینی بودیسم، کنفوسینیسم و دائوئیسم و همچنین توسعه ادیان غربی چون اسلام و مسیحیت پرداخته است. این کتاب دانشجویان را با غنا و تنوع زندگی دینی چینی آشنا کرده و به نفوذ دوجانبه و تعامل ادیان و منطقه و چگونگی تعامل آنها با سایر مؤلفه‌های فرهنگ و جامعه چین چون سیاست، ادبیات و هنر پرداخته است.

کتاب "معرفی ادیان چینی" که مصور هم بوده منابعی را برای مطالعه بیشتر در اختیار دانشجویان قرار داده و با ارائه جداولی از خلاصه برخی بخشهای حائز اهمیت، مخاطب را در پیشرفتهای خود یاری کرده است.