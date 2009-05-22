به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، اصول فقه معاملات و اقتصاد، فرصتها و چالشها، اصول فقهی در معاملات و تطبیق آن با نظام اقتصادی و نظام مالی از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.

در همایش "معاملات اسلامی؛ رفع بحرانهای اقتصادی بین المللی" موضوعاتی چون اصول اساسی معاملات مالی و اقتصادی، قوانین و ضوابط استنباط احکام در زمینه سرمایه‌گذاری اسلامی از طریق مشارکت، اهمیت مشارکت در سرمایه‌گذاری اسلامی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

این همایش از سوی بخش شریعت اسلامی وابسته به دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه ملی مالزی تنظیم شده که در اکتبر (مهرماه) در مالزی برگزار خواهد شد.