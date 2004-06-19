سازمان تربيت بدني ورزشگاه حيدريان قم را 50 ميليارد ريال خريد

به گزارش خبرنگار" مهر" دربخشي ازاين توافقنامه آمده است:" توليت آستانه مقدس حضرت معصومه ( س ) پس ازدريافت 50 ميليارد ريال مبلغ تعيين شده كارشناسي نسبت به واگذاري رسمي ملك مذكوربا حق انتقال سندعياني به سازمان تربيت بدني اقدام مي نمايد."

اين گزارش مي افزايد:"عرصه ملك ورزشگاه شهيد حيدريان قم چهل سال قبل توسط توليت آستان مقدس حضرت معصومه (س) به سازمان تربيت بدني واگذارشده بود كه طي دوره هاي گذشته مشكل مالكيت وطرح دعوي ازسوي آستان مقدس حضرت معصومه (س) پابرجا بود كه طي دوسال گذشته با پيگيريهاي مهندس مهرعليزاده واداره حقوقي سازمان ونيزمساعدت توليت آستان منتفي شد."