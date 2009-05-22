6242 صندوق رای در استان تهران/ فضای انتخاباتی تهران داغ است

صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره حضور 4 کاندیدا در عرصه انتخابات آتی و پیش بینی از میزان مشارکت مردم استان تهران اظهار داشت: مطابق با نظرسنجی های به عمل آمده ، حضور مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خوب و به میزان بالایی خواهد بود.

وی با بیان اینکه فضای انتخابات آتی داغ و رقابتی خواهد شد، افزود: البته با آغاز زمان تبلیغات کاندیداهای انتخابات، بهتر می توانیم به ارزیابی این موضوع بپردازیم.

براتلو همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره تمهیدات لازم در خصوص امنیت انتخابات آتی، گفت: در خصوص امنیت انتخابات، جلسات شورای تامین برگزار و کمیته های امنیتی نیز تشکیل شده و تدابیر لازم اندیشیده شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در ادامه اظهار امیدواری کرد که در سایه تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری انتخاباتی سالم و امن، شاهد شور و نشاط مردم در 22 خرداد باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه ما در مجموعه استان تهران ماههاست که در حال تلاش شبانه روزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم هستیم، تصریح کرد: تمامی ستادها و هیئت های اجرایی فعال هستند و تعداد شعب و واجدین شرایط رای نیز مشخص شده است.

براتلو درباره حضور حداکثری مردم در انتخابات نیز تاکید کرد: همه دستگاه ها ملزم شده اند در خصوص حضور حداکثری مردم فعال باشند و البته مطالبی نیز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص استخراج شد و به تمامی دستگاه ها برای دعوت مردم به حضور در انتخابات ارائه گردید.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین از برگزاری همایش توجیهی مجریان از سوی فرمانداری تهران در آینده نزدیک خبر داد.