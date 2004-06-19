نفرات اول تا سوم مسابقات كشوري تست دوپينگ مي شوند

به گزارش خبرگزاري" مهر" صمد ولي زاده با اعلام خبرفوق تصريح كرد: بعضا در مسابقات سبك هاي آزاد رزمي كه درساليان گذشته توسط برخي فدراسيونها انجام شده است، شاهد مواردي ازدوپينگ بوديم كه حتي اين موضوع منجربه عدم اعلام نتايج گرديد.

وي افزود: دوپينگ يك علم خلاف اخلاق وورزش است كه دروهله اول به خود تهران رييس به قهرمانان واقعي آسيب مي رساند. دراين راستا فدراسيون ووشوبرخورداري جدي با ورزشكاران دوپينگي خواهد داشت ومطابق با قوانين جاري ورزش كشوري، محروميت وجريمه نقدي درانتظارمتخلفين خواهد بود.

ولي زاده درادامه بااشاره به برگزاري 6 دوره مسابقات قهرمان كشوري ازابتداي ورود ووشو به ايران خاطرنشان كرد: تاكنون شهرهاي تهران، زنجان، قزوين واصفهان( سه دوره) ميزبان اين رقابتها بوده اند. دراين رابطه مسابقات تيرماه جاري بعنوان اولين دوره مسابقات قهرمان كشورانتخاب تيم ملي محسوب مي شود كه به نظارت فدراسيون ووشوانجام مي شود.

نايب رييس فدراسيون ووشودرباره قوانين داوري اين رقابتها گفت: دراين دوره قوانين امتيازدهي مانند دوره گذشته است، اما درروز آينده باانجام لازم رقابت با قوانين جديد انجام مي شود.