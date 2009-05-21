17 میلیون دلار کالای غیرنفتی از گمرک لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی لرستان اظهار داشت: در سال 87 بیش از 4 میلیون و 115 هزار و 55 کیلیوگرم انواع کالاهای غیرنفتی از گمرگ لرستان صادر شده است.

وی تصریح کرد: این میزان صادرات از لحاظ وزنی 27 درصد و به لحاظ ارزشی 128 درصد نسبت به سال 86 رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: عمده صادرات لرستان در طول سال گذشته سنگ، میکرو سیلیکا، پودر کربنات کلسیم، پارچه خام، خمیر مایه، پی وی سی، آرد، داروی انسانی و دامی، سالامبور گوسفندی، انار، کاشی و ماشین آلات خط تولید موزائیک بوده است.

به گفته بیرانوند عراق، ایتالیا، ترکیه، افغانستان، سوریه، یونان، ارمنستان، تاجیکستان، هلند، ترکمنستان، گامبیا و ونزوئلا عمده ترین کشورهای مقصد صادرات لرستان در سال گذشته بوده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین صادرات لرستان در طول سال گذشته به ترتیب به کشورهای افغانستان، ترکیه و عراق بوده است، خاطر نشان کرد: داروی انسانی با 10 میلیون و 796 هزار و 477 دلار، سالامبور گوسفندی با 3 میلیون و 226 هزار و 490 دلار و پودر سنگ با یک میلیون و 309 هزار و 595 دلار بیشترین میزان صادرات لرستان به لحاظ ارزش ریالی را به خود اختصاص داده اند.

رشد 105 درصدی صادرات در دو ماه اول سال 88

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان خاطر نشان کرد: در مجموع استان لرستان با احتساب صادرات از گمرک خرم آباد و سایر گمرکات کشور در سال گذشته بیش از 44 میلیون و 461 هزار و 671 کیلوگرم کالا به ارزش 42 میلیون و 997 هزار و 338 دلار صادر کرده است.

وی ادامه داد: میزان صادرات لرستان در سال 87 نسبت به سال قبل از آن از لحاظ وزنی 21 درصد و به لحاظ ریالی 24 درصد رشد داشته است.

بیرانوند همچنین به وضعیت صادرات در دو ماهه اول سالجاری اشاره کرد و یادآور شد: در طول دو ماه اول سال 88 میزان صادرات به لحاظ وزنی 105 درصد و از لحاظ ارزشی 632 درصد نسبته به مدت مشابه سال 87 رشد داشته است.