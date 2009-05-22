سال 1404برترین کشور منطقه در حوزه فضا می شویم/ حضور در بازار منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور پنجشنبه در حاشیه همایش ملی توانمندیهای هوایی و فضایی بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به عمر کوتاه فناوریهای فضایی در کشور گفت: با توجه به اراده ملی در این حوزه و نیاز کشور به کاربردهای فناویهای فضایی طی سالهای اخیر در سایه تصویب برنامه 10 ساله در حوزه فضایی به موفقیتهایی دست یافتیم.

وی ارسال ماهواره امید به فضا را از جمله این موفقیتها نام برد و افزود: زیرساختهای لازم و تاسیس مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای فنی به سرعت در کشور صورت گرفت و با پرتاب ماهواره امید به عنوان اولین محصول توانستیم در جهان در جایگاه خوبی از نظر دستیابی به فناوریهای فضایی قرار گیریم که امیدواریم توسعه این فناوریها در سالهای آتی شتاب بیشتری بگیرد.

تقی پور با بیان اینکه در افق 1404 قرار است ایران رتبه اول را در حوزه فناوری فضایی در منطقه غرب آسیا به دست آورد، اظهار داشت: ارزیابی ما این است که با توجه به حرکتهای زیربنایی و استعداد و پتانسیلهای فراوانی که در کشور در زمینه زیرساختهای فنی و منابع انسانی وجود دارد، می توانیم به این مهم دست یابیم.

وی حضور کمرنگ بخش خصوصی در حوزه فضا را یکی از کاستی های این حوزه دانست و ادامه داد: با توجه نقش بخش خصوصی در حوزه فناوریهای فضایی می توان با استفاده از مکانیزمهایی مقررات لازم در زمینه فعالیتهای این بخش را تدوین کرد. ضمن آنکه با استفاده از مکانیزمهایی می توان بازارهای منطقه را نیز کسب کرد. این امیدواری وجود دارد که اگر به طور موثر نیازمندیهای داخل را پاسخگو باشیم، بتوانیم حضور موثری در منطقه نیز داشته باشیم.

رئیس سازمان فضایی، منطقه خاورمیانه را بازار مناسبی برای فناوریهای تولید شده در حوزه فضا ذکر کرد و گفت: منطقه خاورمیانه منطقه ای نسبتا پر جمعیت است و از نظر کاربردهای فضایی نیز یک بازار بسیار وسیع به شمار می رود و معتقدم تامین این بازار از عهده ایران بر می آید.