شبکه سازی فناوریهای فضایی/ سازمان فضایی بازار منطقه را هدف قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور پنجشنبه در همایش توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران در بخش حصوصی با بیان این مطلب گفت: متاسفانه در حال حاضر حتی در آکادمیک ترین مراکز علمی نیز روحیه انجام کار تیمی وجود ندارد از این رو طی برنامه ای در صدد شبکه سازی در حوزه فناوری فضایی هستیم.

وی به مزایای این اقدام اشاره کرد و افزود: شبکه سازی در این حوزه می تواند از انجام کارهای موازی جلوگیری کند. ضمن آنکه با راه اندازی آن می توانیم بانک اطلاعاتی از میزان توانمندیهای کشور در این حوزه داشته باشیم.

تقی پور تاکید کرد: راه اندازی موفق این شبکه در گرو ارائه اطلاعات شرکتهای فعال در این حوزه است که امیدواریم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی کشور در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

دبیر ستاد عالی هوا فضای ایران با اشاره به سابقه 40 ساله فعالیتهای فضایی در کشور گفت: با توجه به پیچیدگی های این فناوری توانستیم در مدت کم موفقیتهای خوبی را کسب کنیم.

وی همچنین از تصویب برنامه 10 ساله فناوری فضایی کشور خبر داد و اظهار داشت: این سند با همراهی دولت به تصویب رسید که این امر می تواند گام مهمی در توسعه فناوریهای فضایی کشور محسوب شود.

تقی پور با تاکید بر اینکه اعتقاد و عزم مسئولان کشور به حضور بخش خصوصی در حوزه فناوریهای فضایی است، اضافه کرد: در گذشته این مشکل وجود داشت که در حوزه فناوریهای نوین تا دولت اقدام نمی کرد، توسعه ای اتفاق نمی افتاد اما امروز نگاه دولت به سمت بخش خصوصی است چرا که این بخش با داشتن ایده های نو می تواند رشد و شکوفایی علوم را به ارمغان آورد.

وی ارائه حمایتهای لازم را از مهمترین عوامل حضور بخش خصوصی ذکر کرد و ادامه داد: با بازنگری در تقسیم وظایف و تدوین سیاستها می توانیم حرکتی که در حوزه فناوریهای فضایی ایجاد شده است را سرعت ببخشیم.

رئیس سازمان فضایی با تاکید بر توجه بیشتر به صادرات فناوریهای فضایی گفت: در فناوریهای فضایی به دلیل ماهیتی که دارد باید استانداردهای لازم رعایت شود. توجه به این امر می تواند ما را در صادرات محصولات فناورای فضایی در زمان کوتاه یاری کند. ضمن آنکه لازم است برنامه های راهبردی در این زمینه تدوین شود.

تقی پور از اقدامات این سازمان در زمینه حضور ایران در بازارهای جهانی خبر داد و خاطرنشان کرد: سازمان فضایی کشور در گام اول، بازارهای منطقه را هدف قرار داده است که امیدواریم با اجرای مدیریتی صحیح بتوانیم سهم مناسبی از این بازار را از آن خود کنیم.