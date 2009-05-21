نظام تعرفه‌ ای بازار بیمه را غیر رقابتی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران جواد فرشباف ماهریان در گردهمایی سراسری مدیران و روسای شعب بیمه البرز در ارومیه اعلام کرد: نظام تعرفه‌ ای کنونی حاکم بر بازار بیمه یک فضای غیررقابتی را در این بازار حاکم کرده است؛ این بازار به مرور در یک مسیر پرتلاطم حذف نظام تعرفه‌ای وارد خواهد شد و در آن شرایط است که می‌توانیم بگوئیم کدام شرکتهای بیمه‌ای توان ماندگاری در بازار را خواهند داشت.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: حلقه تکمیلی خصوصی ‌سازی شرکتهای بیمه دولتی، آزادسازی، مقررات‌زدایی و تعیین نرخ از سوی شرکتهای بیمه است.

به گفته وی در همین راستا فعالیت فوق‌العاده‌ای در بیمه مرکزی انجام شده است، اما رسیدن به هدف نهایی نیازمند تلاش عظیم، نظام‌مند و سازمان یافته است تا امکان دستیابی به بازار رقابتی به نحو مطلوبی را داشته باشیم.

فرشباف تاکید کرد: به منظور مقررات‌زدایی و حذف نظام تعرفه‌ای باید در بازار بیمه مکانیسمی طراحی کرد که شرکتهای بیمه توانایی تعیین نرخ بیمه توسط خود را داشته باشند که در همین راستا شورای عالی بیمه تاکنون اقدامات موثری انجام داده است.

رئیس کل بیمه مرکزی از برگزاری نشست بیمه مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای بیمه در نهم خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: امید است با برگزاری این نشست شرایط دسترسی به بازار رقابتی در سایه نظام مالی فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد: در یک برنامه چهارساله بازار فعلی صنعت بیمه به یک بازار آزاد رقابتی تبدیل شود.

فرشباف بررسی شیوه‌ نرخ‌ گذاری در جهان، تدوین سیاستهای نظارتی، حذف تعرفه و فرآیند اصلاح مقررات نرخ‌ گذاری را از جمله اقدامات بیمه مرکزی در این راستا عنوان کرد و گفت: هم اکنون بیمه شخص ثالث 5/44 درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است که تعرفه ‌زدایی در این رشته نیازمند حذف انحصار آن در صنعت بیمه است.

وی با اشاره به کسب عنوان برترین بیمه کشور از سوی بیمه البرز گفت: کسب رتبه اول بیمه البرز در شاخصهای کلیدی از جمله کارآیی عملیاتی، شفافیت گزارشگری مالی و حضور و کارآیی در بازار سرمایه، نشان دهنده توانایی بالای این شرکت در ایفای تعهدات در صنعت بیمه کشور است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت‌ سهامی بیمه البرز از معدود شرکتهایی است که دارای برنامه عملیاتی و بازرگانی است و در تعامل با بیمه مرکزی از شفافیتهای مالی بالایی برخوردار است، تاکید کرد: بیمه البرز به خاطر دارا بودن این شاخصهای مهم باید خود را با شرکتهای بیمه بین‌المللی مقایسه کند و علاوه بر پیگیری استراتژی حفظ وضع مطلوب موجود، استراتژی گسترش بازار خود را هم دنبال کند.

گفتنی است گردهمایی دو روزه سراسری مدیران و روسای شعب بیمه البرز با حضور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و روسای شعب بیمه البرز در ارومیه برگزار شد.