64 درصد از اهداف اشتغالزایی بنگاههای زودبازده محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار عملکرد بنگاههای کوچک زودبازده از اسفند ماه 84 تا پایان فروردین ماه سال 88، 1 میلیون و 110 هزار و 721 طرح در قالب بنگاههای کوچک زودبازده به بانکها معرفی شده که شامل طرحهای کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، گردشگری، خوداشتغالی و بخشی نیز مربوط به سرمایه در گردش بنگاهها است.

بر اساس این گزارش از میزان طرحهای معرفی شده به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات، 3 میلیون و 168 هزار و 545 اشتغال جدید برآورد شده است به نحوی که این میزان ایجاد اشتغال نیاز به بیش از 64 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دارد ولی آمار عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات زودبازده نشان از پرداخت رقم بیش از 20 هزار میلیارد تومان دارد.

از تعداد طرحهای معرفی شده به سیستم بانکی تاکنون 925 هزار و 231 طرح مورد بررسی واقع شده که از این میزان 748 هزار و 966 طرح در بانکها تایید شده است و 167 هزار و 665 طرح نیز توسط سیستم بانکی فاقد ارزش اقتصادی تشخیص داده شده و رد شده اند.

پرداخت 20 هزار میلیارد تومان به بنگاهها

از طرحهای تایید شده سیستم بانکی 1 میلیون و 795 هزار و 68 شغل جدید انتظار می رود که در نقطه مقابل آن نیز از تعداد طرحهای رد شده در بانکها هم 541 هزار و 319 شغل پیش بینی شده بود ولی به صورت کلی همانگونه که در بخش اول گزارش ذکر شد تسهیلات مصوب طرحهای تایید شده در بانکها رقمی بیش از 28 هزار میلیارد تومان است که چیزی بیش از 20 هزار میلیارد تومان آن به پرداخت رسیده است.

از تعداد بیش از 1 میلیون طرحی که به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات ارسال شده تاکنون 620 هزار و 637 طرح به انعقاد قرارداد رسیده که در همین ارتباط مبلغ قراردادهای منعقد شده بیش از 23 هزار میلیارد تومان است.

همچنین از طرحهای قرارداد منعقد شده در سیستم بانکی 1 میلیون و 485 هزار و 399 شغل پیش بینی شده است که اگر بخواهیم کمی دقیق تر به عملکرد بنگاهها بر اساس آمار ارائه شده در این خصوص نگاه کنیم مشخص می شود به صورت کلی از 491 هزار و 306 طرحی که به بهره برداری رسیده 946 هزار و 132 شغل در قالب بنگاههای زودبازده از ابتدای اجرای طرح تا پایان فروردین ماه سالجاری ایجاد شده است.

عملکرد بنگاهها در فروردین ماه 88

به گزارش مهر، اگر بخواهیم عملکرد جدید طرحهای زودبازده را در کشور بررسی کنیم، می توان گفت در اولین ماه از بهار 88، 17 هزار و 819 طرح به بانکها معرفی شده که از این میزان 87 هزار و 712 شغل جدید پیش بینی شده است به نحوی که این تعداد طرح به بیش از 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیاز دارند.

بر پایه این گزارش، از طرحهای جدید سال 88 و طرحهای باقی مانده از سال گذشته که در مراحل بررسی قرار داشتند در فروردین ماه 45 هزار و 305 طرح در بانکها بررسی شده و 14 هزار و 539 طرح نیز مورد تایید قرار گرفته ضمن اینکه در همین ارتباط 29 هزار و 844 طرح نیز توسط بانکها رد شده است.

در فروردین ماه 88 پرداخت بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در قالب بنگاههای زودبازده مورد تایید بانکها قرار گرفته، ضمن اینکه 2 هزار میلیارد تومان نیز در ادامه اعطای تسهیلات به بنگاهها پرداخت شده، 50 هزار و 445 طرح نیز به بهره برداری رسیده و 85 هزار و 145 شغل نیز در کنار آن ایجاد شده است.

وضعیت شاخصها به تفکیک بخشهای اقتصادی

در گزارش بنگاههای زودبازده یکی دیگر از موارد مورد توجه وضعیت شاخصها به تفکیک بخشهای اقتصادی است که دوره زمانی آن مربوط به اسفند ماه 84 تا پایان فروردین ماه 88 است.

نسبت تسهیلات پیش بینی شده در طرحهای معرفی شده به کل تسهیلات به نحوی است که 8/22 تسهیلات به بخش کشاورزی، 68/81 درصد به صنعت و معدن، 93/24 درصد به خدمات، 46/2 درصد به گردشگری، 34/10 درصد به خود اشتغالی و در نهایت 61/16 درصد هم به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

در همین ارتباط نسبت مبلغ قراردادهای منعقد شده به کل تسهیلات حاکی از آن است که 79/7 درصد از مبلغ قراردادهای منعقد شده به کل تسهیلات در کشاورزی، 61/23 درصد صنعت و معدن، 07/8 درصد خدمات، 74/0 درصد گردشگری، 38/4 درصد خود اشتغالی و 25/8 درصد نیز در سرمایه در گردش وارد شده است.

حال این وضعیت به صورت نسبت مبلغ پرداخت شده به کل تسهیلات نیز قابل بررسی است به نحوی که در این بخش سهم بخش کشاورزی 02/7 درصد، صنعت و معدن 37/19 درصد، خدمات 08/7 درصد، گردشگری 59/0 درصد، خود اشتغالی 15/4 درصد و در نهایت سرمایه در گردش نیز 95/7 درصد بوده است.

به گزارش مهر، میانگین اشتغال پیش بینی شده در طرحهای معرفی شده کشاورزی به نفر 65/2 نفر، در قراردادهای منعقد شده 22/2 نفر و در میانگین اشتغال ایجاد شده در طرحهای به بهره برداری رسیده نیز 03/2 نفر است که این نسبت به ترتیب در صنعت و معدن 31/12 نفر، 56/9 نفر و 49/6 نفر است و در سایر بخش ها نیز ارقام با اندک تفاوتی از موارد ذکر شده تکرار شده است.

این گزارش می افزاید که نسبت طرحهای بررسی شده از سوی بانکها به طرحهای معرفی شده به بانکها در بخش کشاورزی 67/85 درصد، در صنعت و معدن 45/84درصد، خدمات 76/82، گردشگری 44/81، خود اشتغالی 07/82 و در سرمایه در گردش نیز 32/82 درصد بوده است.

نسبت طرحهای به بهره برداری رسیده به قراردادهای منعقد شده توسط بانکها نیز نشان می دهد که 04/77 درصد طرحهای کشاورزی، 14/75 درصد طرحهای صنعت و معدن، 56/72 درصد طرحهای خدمات، 14/78 درصد طرحهای گردشگری، 85/84 درصد طرحهای خود اشتغالی و 49/71 درصد طرحهای سرمایه در گردش به بهره برداری رسیده است.

بنگاههای زودبازده در 30 استان

در مدت زمان ایجاد بنگاههای زودبازده تمام 30 استان کشور از تسهیلات بانکی برخوردار شده اند که در این میان استانهایی نظیر آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین تعداد طرحها را به بانکها معرفی کرده اند.

به گزارش مهر، به صورت کلی اگر در وضعیت اشتغال ایجاد شده توسط بنگاههای زودبازده در استانها توجه شود، استانهایی مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، گیلان و همدان توانسته اند بیشترین تعداد اشتغال را در قالب بنگاههای زودبازده ایجاد کنند به نحوی که بخش قابل توجهی از 946 هزار و 132 شغل ایجاد شده توسط بنگاههای سراسر کشور در این استانها وجود دارد.

کل تسهیلات پرداخت شده به طرح بنگاههای زودبازده در دولت نهم توسط 10 بانک دولتی پرداخت شده که هر یک به نسبت میزان طرحهای پذیرش شده درصدی از کل پرداختها را به خود اختصاص داده اند.