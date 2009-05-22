اجتهاد مولود روشهای قدیمی حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی پنجشنبه شب در جمع اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم طی سخنانی با اشاره به وظایف خطیر حوزه های علمیه، اداره امور دینی و علمی کشور را از مأموریتهای اساسی حوزه های علمیه دانست و اظهار داشت: طبق برخی از آمار، سالیانه دو هزار روحانی مساجد در کشور فوت می کنند و باید مواظب باشیم تا مساجد کشور دست شخصی ها نیفتد و باید همیشه روحانیون مساجد را اداره کنند.
آیت الله سبحانی با اشاره به مزایای شیوه های تدریس و آموزش در حوزه نسبت به سایر مجامع علمی و آموزشی خاطرنشان کرد: ما نباید روش مجتهد و محقق پروری حوزه را از دست بدهیم و به دنبال روش هایی برویم که تا کنون تجربه نکرده ایم البته باید از کمالات در روش های جدید به نحو مطلوب استفاده کرد اما نباید اصول حوزه را از دست بدهیم.
وی با بیان اینکه اجتهاد مولود روش قدیمی حوزه است، یادآور شد: در حوزه های علمیه ملاک حفظ نیست بلکه استنباط است و اگر بخواهیم روش ها را عوض کنیم کمالات حوزه از بین خواهد رفت.
این مرجع تقلید گفت: روش های جدید و نو شاید ما را سریعتر به تصدیق برساند اما ما را کمتر به موفقیت خواهد رساند.
آیت الله سبحانی اضافه کرد: در حوزههای علمیه نباید به مسائل حفظی اکتفا شود و خیال شود روشهای دانشگاهی برای ما مفید است، ما در این 14 قرن روشهای خودمان را نتیجه بخش یافته ایم لذا نباید سراغ سایر روشها برویم.
وی همچنین خواستار پرهیز حوزههای علمیه از مدرک گرایی شد و افزود: القابی همچون دکتر و... نباید روی حوزه گذاشته شود و باید از القاب قدیمی و رایج حوزه همچون حجتالاسلام و .... استفاده بشود و نباید خیلی به فکر مناصب و مقامات باشیم.
این مرجع تقلید در بخشهای دیگری از سخنانش خواستار همت و تلاش بیشتر حوزههای علمیه در جهت پاسخگویی به شبهات شد.
وی اظهار داشت: متأسفانه در نمایشگاه بین المللی کتاب، کتابی آورده بودند که تعدادی از آن فروخته شده که در این کتاب بهطور وقیحانه ای به مکتب تشیع حمله شده بود و مؤلف کتاب مدعی شده بود اسناد شیعه ساختگی است.
آیت الله سبحانی تأکید کرد: حتما در مرکز مدیریت حوزه باید مرکزی جهت پاسخگویی به شبهات ایجاد شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین به ضرورت اهتمام بیشتر حوزه های علمیه به مباحث اخلاقی تأکید کرد.
رئیس مؤسسه امام صادق در پایان خواستار توجه حوزه های علمیه به تربیت استاد شد و بیان داشت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا اساتید بتوانند هر سال یک کتاب را تدریس نمایند این موضوع شاید به مصلحت اشخاص نباشد اما قطعا به مصلحت حوزه خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله سبحانی با بیان اینکه اجتهاد مولود روش قدیمی حوزه است، گفت: در حوزه های علمیه ملاک حفظ نیست بلکه استنباط است و اگر بخواهیم روشها را عوض کنیم کمالات حوزه از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی پنجشنبه شب در جمع اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم طی سخنانی با اشاره به وظایف خطیر حوزه های علمیه، اداره امور دینی و علمی کشور را از مأموریتهای اساسی حوزه های علمیه دانست و اظهار داشت: طبق برخی از آمار، سالیانه دو هزار روحانی مساجد در کشور فوت می کنند و باید مواظب باشیم تا مساجد کشور دست شخصی ها نیفتد و باید همیشه روحانیون مساجد را اداره کنند.
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