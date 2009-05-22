اجتهاد مولود روشهای قدیمی حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی پنجشنبه شب در جمع اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم طی سخنانی با ‏‏اشاره به وظایف خطیر حوزه های علمیه‏، اداره امور دینی و علمی کشور را از مأموریتهای ‏اساسی حوزه های علمیه دانست و اظهار داشت: ‏طبق برخی از آمار، سالیانه دو هزار روحانی ‏مساجد در کشور فوت می کنند و باید مواظب باشیم تا مساجد کشور دست شخصی ها نیفتد و باید همیشه روحانیون مساجد را اداره کنند. ‏



آیت الله سبحانی با اشاره به مزایای شیوه های تدریس و آموزش در حوزه نسبت به ‏سایر مجامع علمی و آموزشی خاطرنشان کرد: ‏ما نباید روش مجتهد و محقق پروری حوزه را ‏از دست بدهیم و به دنبال روش هایی برویم که تا کنون تجربه نکرده ایم البته باید از کمالات ‏‏در روش های جدید به نحو مطلوب استفاده کرد اما نباید اصول حوزه را از دست بدهیم. ‏



وی با بیان اینکه اجتهاد مولود روش قدیمی حوزه است، یادآور شد: در حوزه های علمیه ملاک ‏حفظ نیست بلکه استنباط است و اگر بخواهیم ‏روش ها را عوض کنیم کمالات حوزه از بین ‏خواهد رفت. ‏



این مرجع تقلید گفت: روش های جدید و نو شاید ما را سریعتر به تصدیق برساند اما ما را ‏کمتر به موفقیت خواهد رساند. ‏



آیت الله سبحانی اضافه کرد: در حوزه‌های علمیه نباید به مسائل حفظی اکتفا شود و خیال شود ‏روش‌های دانشگاهی برای ما مفید است، ما در ‏این 14 قرن روشهای خودمان را نتیجه ‏بخش یافته ایم لذا نباید سراغ سایر روش‌ها برویم.‏



وی همچنین خواستار پرهیز حوزه‌های علمیه از مدرک گرایی شد و افزود: القابی همچون دکتر ‏و... نباید روی حوزه گذاشته شود و باید از ‏القاب قدیمی و رایج حوزه همچون حجت‌الاسلام و ‏‏.... استفاده بشود و نباید خیلی به فکر مناصب و مقامات باشیم. ‏



این مرجع تقلید در بخشهای دیگری از سخنانش خواستار همت و تلاش بیشتر حوزه‌های ‏علمیه در جهت پاسخگویی به شبهات شد. ‏



وی اظهار داشت: متأسفانه در نمایشگاه بین المللی کتاب، کتابی آورده بودند که تعدادی از آن ‏فروخته شده که در این کتاب به‌طور وقیحانه ‏ای به مکتب تشیع حمله شده بود و مؤلف کتاب ‏مدعی شده بود اسناد شیعه ساختگی است. ‏



آیت الله سبحانی تأکید کرد: حتما در مرکز مدیریت حوزه باید مرکزی جهت پاسخگویی به ‏شبهات ایجاد شود. ‏



استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین به ضرورت اهتمام بیشتر حوزه های علمیه به ‏مباحث اخلاقی تأکید کرد. ‏



رئیس مؤسسه امام صادق در پایان خواستار توجه حوزه های علمیه به تربیت استاد شد و بیان ‏داشت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا اساتید ‏بتوانند هر سال یک کتاب را تدریس نمایند این ‏موضوع شاید به مصلحت اشخاص نباشد اما قطعا به مصلحت حوزه خواهد بود. ‏