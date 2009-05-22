به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مسئول نماینده ولی فقیه در تیپ 44 قمر بنی هاشم (ع) شامگاه پنجشنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، مقام عرفانی حضرت آیت‌الله العظمی بهجت را بسیار والا عنوان کرد و اظهار داشت: آن عالم ربانی عمر با پربرکت خویش را وقف و صرف نشر معارف اهل بیت (ع) کرد.

حجت ‌الاسلام کریم سرافراز، حضرت آیت‌ الله بهجت را عارفی بزرگ و مرجعی عالیقدر برای تمامی مسلمانان و به‌ویژه شیعیان عنوان کرد و افزود: این معلم فاضل و عارف گرانقدر در طول عمر با برکت خویش با پرورش طلاب و روحانیونی فاضل خدماتی ارزنده‌ای به اسلام و جامعه اسلامی عرضه داشت.

وی بیان داشت: حضور ایشان برای تهذیب نفس و آموزش اخلاق در حوزه‌های علمیه موجب شد شاگردان مکتب اهل بیت (ع) در فضای معنوی و سرمشار از علم توام با اخلاق، رشد و بالندگی یابند.

این مراسم به دعوت و میزبانی آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و استاندار این استان در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد.



