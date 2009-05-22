یازدهمین همایش منطقه ای چشم انداز 1404 به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج رئیس کمیته تبلیغ، ترویج و توسعه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه پنجشنبه در این همایش گفت: امروز اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی مبنی برخصوصی سازی در دستور کار جدی مسئولان نظام قرار گرفته است.

حجت الاسلام محمدمهدی شاهرخی افزود: در این میان دانشگاه آزاد اسلامی می تواند مصداق و نمونه ای از اعتماد مردم و استفاده از سرمایه های مردمی باشد.

وی در ادامه پیام کتبی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این همایش قرائت کرد که در بخشی از این پیام آمده است: از آنجا که سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ترسیم کننده راه روشنی برای تحقق اهداف چشم انداز کشور تا سال 1404 است، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برآن شد تا برای تبیین و بومی سازی این سند از اوایل سال گذشته با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی کم نظیر، سلسله همایشهایی را در این باره در مناطق مختلف کشور برگزار کند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: در برگزاری این همایشها، تحقق چندین هدف مورد نظر بوده که مهمترین آن، تبیین و تعمیق سند چشم انداز کشور با توجه به آمایش سرزمین هرمنطقه است. بی تردید صاحبنظران با آسیب شناسی، بررسی رویکردها و روشهای دستیابی به سند چشم انداز و تبیین توانمندی ها، فرصتها و تهدیدها در مسیر توسعه ، ارزیابی چالشها، شناسایی ظرفیتهای اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی و پردازش ویژگی منحصر به فرد هر استان با توجه به نقش تهران به عنوان مرکز کشور در معادلات منطقه ای، به ترسیم و ارایه الگوی توسعه ایران اسلامی بپردازند.

در این پیام آمده است؛ از سوی دیگر انتظار است با شناسایی نخبگان و دانشمندانی که به شکلهای مختلف تحقق سند چشم انداز را شکل می دهند و ایجاد عزم ملی از طریق اطلاع رسانی و آموزش همگانی، بر شتاب توسعه کشور در این جهان پرشتاب ، افزوده شود.

به گفته رضایی، آخرین مرحله از اولین سلسله همایشهای منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 ، در حالی به پایان می رسد که تجربه ای مفید از برگزاری همایشهای مختلف برای تبیین این سند، پیش رو داریم. امید است تا بر مبنای مولفه های مرتبط به توسعه انسانی و منطقه ای ، کشور به الگوی توسعه مطلوب دست یافته و انتظار داریم با برگزاری این گونه همایشها که تحقیقاتی در آنها ارایه می شود به ایده های خلاق برای تحقق سند چشم انداز کشور، دست یابیم.

در این همایش همچنین پیام دکتر جاسبی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی قرائت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 12 مقاله علمی با محوریت سند چشم انداز کشور در افق 1404 با عنوانهای مختلف از جمله "الزامات تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور، تعیین مدل نظری توسعه پایدار برای استان مقدس قم، تولید علم ضرورت تحقق سند چشم انداز و اندازه گیری سهم اقتصاد بخش تعاون در تولید ناخالص ملی براساس افق 1404 در این همایش به صورت سخنرانی ارایه شد و در پایان از سه مقاله برتر تقدیر به عمل آمد.

در آخرین همایش از سلسله همایشهای منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که به همت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه آزاد اسلامی و استانداری های تهران، قم، قزوین و کرج در سالن دکتر جاسبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، بیش از 500 نفر از دانشجویان، استادان، مسوولان مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی، مسوولان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.