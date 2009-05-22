چای دپو شده، خاک گلدان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوالفتح نیکنام پنجشنبه شب در ادامه نشست مشترک تشکلهای صنعتی و معدنی مازندران با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: چای شمال در حال پوسیدن است و مسئولان باید فکری به این حال این مشکل کنند.
وی عنوان کرد: چای دپو شده در کارخانه های کشور در حال انتقال برای گلدان و ساخت خاک مصنوعی است.
نیکنام با تاکید بر اینکه در تمام وزارتخانهها چای خارجی مصرف می شود خواستار اصلاح این رویه مصرف شد.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس به مسئله کم توجهی به گل و گیاه مازندران اشاره کرد و بیان داشت: تولید گل و گیاه می تواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی باشد.
وی یادآور شد: در حال حاضر گل مصنوعی که از کشور چین وارد میشود در تمام دستگاههای دولتی و وزارتخانهها برای تزیین استفاده می شود اما از گل طبیعی کشور کمتر استفاده میشود.
نیکنام نقش مازندران را در تولید ناخاص ملی در جایگاه پایینی عنوان کرد و اضافه کرد: همه باید برای ایران سرافراز و سربلند از کارمند تا مسئول تلاش کنند.
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