چای دپو شده، خاک گلدان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوالفتح نیکنام پنجشنبه شب در ادامه نشست مشترک تشکلهای صنعتی و معدنی مازندران با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: چای شمال در حال پوسیدن است و مسئولان باید فکری به این حال این مشکل کنند.

وی عنوان کرد: چای دپو شده در کارخانه‌ های کشور در حال انتقال برای گلدان و ساخت خاک مصنوعی است.

نیکنام با تاکید بر اینکه در تمام وزارتخانه‌ها چای خارجی مصرف می‌ شود خواستار اصلاح این رویه مصرف شد.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس به مسئله کم ‌توجهی به گل و گیاه مازندران اشاره کرد و بیان داشت: تولید گل و گیاه می ‌تواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر گل مصنوعی که از کشور چین وارد می‌شود در تمام دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها برای تزیین استفاده می ‌شود اما از گل طبیعی کشور کمتر استفاده می‌شود.

نیکنام نقش مازندران را در تولید ناخاص ملی در جایگاه پایینی عنوان کرد و اضافه کرد: همه باید برای ایران سرافراز و سربلند از کارمند تا مسئول تلاش کنند.