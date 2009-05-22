جی لیگ ژاپن قهرمان مرحله مقدماتی/ لیگ ایران پایین تر از کره، چین و قطر

به گزارش خبرنگار مهر، فصل 2009 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با حضور 32 تیم از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، ایران، عربستان، امارات (هر کدام چهار تیم)، ازبکستان، قطر و استرالیا (هر کدام 2 تیم) و سنگاپور و اندونزی (هر کدام یک تیم) آغاز شد.

در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات 16 تیم الهلال، الشباب، الاتحاد و الاتفاق (عربستان)، ناگویاگرامپوس ایت، گامبااوزاکا، کاشیما آنتلرز و کاوازاکی فرونتال (ژاپن)، پوهانگ استیلرز، سوون سامسونگ بلووینگز و سئول (کره جنوبی)، پاختاکور و بنیادکار (ازبکستان)، پرسپولیس (ایران)، نیوکاسل جتز (استرالیا) و ام صلال (قطر) جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را بدست آوردند.

جدول رده بندی عملکرد تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز معدل امتیاز 1- ژاپن 24 15 5 4 53 21 32+ 50 2/08 2- عربستان 22 13 6 3 43 18 25+ 45 2/04 3- ازبکستان 12 6 3 3 14 14 0 21 1/75 4- کره‌جنوبی 24 12 4 8 37 32 5+ 40 1/66 5- چین 24 7 7 10 29 27 2+ 28 1/16 6- قطر 10 3 2 5 13 21 8- 11 1/1 7- ایران 22 5 8 9 27 30 3- 23 1/04 8- استرالیا 12 3 3 6 11 18 7- 12 1 9- امارات 18 2 7 9 18 32 14- 13 0/72 10- اندونزی 6 1 - 5 7 24 17- 3 0/5 11- سنگاپور 6 - 1 5 4 19 15- 1 0/16

* این جدول بدون احتساب نتایج تیم الشارجه امارات تنظیم شده است.

با توجه به آنچه در جدول فوق آمده است، ژاپنی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا عملکردی فوق العاده از خود برجای گذاشته‌اند. چهار تیم ژاپنی ناگویاگرامپوس ایت، گامبااوزاکا، کاشیما آنتلرز و کاوازاکی فرونتال با کسب نتایجی مناسب از حیث امتیاز سرآمد دیگر تیم‌های آسیایی هستند. لیگ برتر عربستان نیز با اختلافی اندک نسبت به جی لیگ ژاپن در این رده بندی دوم است. عربستانی‌ها با اختلاف 04/0 امتیاز در معدل امتیازات پایین تر از تیمهای جی لیگ ایستاده‌اند.

ازبکستان با دو تیم پاختاکور و بنیادکار در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کرد. هر دو این تیم‌ها حدنصاب لازم برای راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوردند تا همچون عربستانی‌ها و ژاپنی‌ها صعودی قاطع به این مرحله از مسابقات داشته باشند.

سه تیم کره ای پوهانگ استیلرز، سوون سامسونگ بلووینگز و سئول از دیگر تیمهای برتر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستند. نمایندگان کی لیگ نمایشی شایسته جایگاه فوتبال کشورشان در آسیا داشتند و به غیر از اولسان هیوندای باقی آنها راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.

چین هم چهار نماینده در لیگ قهرمانان آسیا داشت اما هیچ کدام از آنها جواز صعود به مرحله یک هشتم نهایی را بدست نیاوردند. تیم‌های بیجینگ گوان، شاندونگ لیوننگ، شانگهای شنهوا و تیانجین تدا گرچه در مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها حذف شدند اما امتیازات خوبی را بدست آوردند و از بابت معدل امتیازات عنوان پنجم را بالاتر از تیمهای ایرانی، استرالیایی و قطری که در مرحله یک هشتم نهایی نماینده دارند، کسب کردند.

سهم چهار تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هم 5 پیروزی، 8 تساوی و 9 شکست بود. آنها در این مسابقات 27 بار موفق به گلزنی شدند و 30 بار دروازه‌های خود را گشوده دیدند. میانگین امتیازی 04/1 لیگ برتر ایران را پایین از لیگ ستارگان قطر (معدل امتیازی 1/1) و بالاتر از لیگ A استرالیا (معدل امتیازی 1) قرار داد. حذف سه نماینده (استقلال، صبا و سپاهان) و راهیابی تنها یک تیم (پرسپولیس) به مرحله یک هشتم نهایی، لیگ برتر ایران را در جمع 11 لیگ حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در رده هفتم قرار داده است.

در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، عملکرد تیم‌های اماراتی فوق العاده ضعیف بود. آنها با چهار نماینده (الاهلی، الجزیره، الشارجه و الشباب) در این رقابت‌ها حضور یافتند که یکی از آنها (الشارجه) در آستانه دیدارهای هفته پنجم از مرحله مقدماتی از ادامه راه انصراف داد. تیم‌های سری وی جایا اندونزی و آرمد فورس سنگاپور نیز که برای اولین بار در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شده بودند، اولین تجربه خود را با دستیابی به 3 و یک امتیاز پشت سرگذاشتند تا همچنان امیدوار به آینده بمانند.